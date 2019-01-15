「東京生活館」申港上市　招股文件揭示日本藥妝業5大看點！

港人遊日本的頻密程度似回鄉「探親」，行程之一少不免會逛一逛藥妝店。大家去就去得多，但對日本藥妝行業又了解多少呢？ 於日本經營藥妝店「東京生活館」的吉通貿易，近日向聯交所遞交創業板上市申請文件，大家在考慮是否「玩兩手」之餘，亦可借以下5大看點，透視日本藥妝業近年發展。

日本經營藥妝店「東京生活館」的吉通貿易，有意在港申請創業板上市。（公司網頁）

近年經濟增長強勁，人們消費水平提高，願意為醫療保健花費更多，花更多心思去追求「健康人生」，藥妝市場亦得以迅速壯大，從「東京生活館」收益增長幅度去看，更可從中窺探並初步了解日本藥妝業的發展。

截至去年3月底，「東京生活館」全年總收入達84.2億日圓（約6.1億港元），按年升1.2倍；期內賺4.29億日圓（約3,100萬港元），按年飆3倍；而截至去年8月底的5個月內，已錄得46億日圓（約3.3億港元）收入，按年增逾9成。

據招股書披露，2017年藥妝店銷售額接近6.1萬億日圓（約4,383億港元），預料2018年至2021年的複合增長率約4.6%，銷售額升至7.3萬億日圓（約5,305億港元）；而「東京生活館」雖然只佔全日本市場份額約0.1%，一年已吸金逾3,000萬元，可想而知，藥妝業在日本是多麼的蓬勃！

近年不少遊客，專程到日本購買藥妝產品。（視覺中國）

看點一、五強佔近半壁江山

藥妝業在日本的規模大幅增長，但似乎只有「大戶」才享「最後贏家」的甜頭。據招股書顯示，2017年日本合共有15,049家藥妝店，而行業五強均屬上市公司，2017年總計收益接近2.8萬億日圓（約2,025億港元），市佔率高達46%，近乎佔去半壁江山！

相比之下，正在申請上市的「東京生活館」可說是「小巫見大巫」。2017年公司收益約31億日圓（約2.2億港元），市場份額只有0.1%：再對比5間公司，「東京生活館」目前在關東地區的7間分店，還不夠5間公司總合的千分之一。

日本於2017年合共有15,049家藥妝店，首五大藥妝公司的總收益近2.8兆日圓，市佔率高達46%。（視覺中國）

看點二、日藥妝店毛利率低過莎莎

賣得多不代表賺得多，行業盈利及競爭力是否「出色」，就要從毛利率方面著手分析。據《彭博》資料，作為日本最大連鎖藥妝店之一的松本清，其2016年至2018年的毛利率，均介乎於29%至30%之間；而「東京生活館」2017年及2018年的毛利率，則分別為20.9%及25.8%。

若果與本港大型化妝連鎖店莎莎（0178）比較，該公司本年度度中期業績顯示毛利率為40.2%，遠高於日本「行家」。

其中一個因素，可能與兩地的「取貨」模式有關。在日本，資生堂及花王等大品牌，不會委聘授權分銷商，而是向合資格的批發或零售商分銷產品，該等公司必須符合品牌擁有人所規定的甄選要求。雖然沒有分銷商「瓜分」利潤，但若果受歡迎產品供應不足時，零售商可能要透過其他指定批發或零售商補充存貨；一般而言，買賣美妝及保健產品需要經過兩、三重批發商或零售商，方向顧客出售。

在2012至2017年日本藥妝店僱員複合年增長率為0.2%，加薪幅度基本上等同凍薪。（視覺中國）

看點三、日本租金、人工成本近乎無升過



至於另一個影響毛利率的就是經營成本。在香港做生意，租金和人力成本是一大考慮，但似乎這並不適用於日本藥妝業。上市文件引述日本厚生勞動省一份研究報告，在2012至2017年，藥妝店僱員月薪的複合年增長率為0.2%。此加薪幅度基本上形同凍薪，假設員工月薪為15,000元，以複合增長率0.2%計，5年間月薪僅升至15,150元，增幅150元。

與香港作比較，每兩年檢討一次的最低工資，最新由34.5元調升至37.5元，加幅已經達到8.6%。日本人的薪酬幾近零增長，某程度上也折射出日本經濟低迷的影響。

香港鋪租升幅「贏一條街」

租金方面，東京都商業區地鋪租金由2012年的每平方米10,600日圓（約770港元），增至2017年的每平方米11,821日圓（約858港元），複合增長率約2.2%。同期本港差餉物業估價署數據顯示，港島區的私人零售業樓宇平均租金，由2012年初的每平方米1,137港元，升至2017年初的每平方米1,463港元，五年累計增長28.7%，跑贏日本鋪租升幅起碼「一條街」。

日本零售業去年起測試無人收銀系統，預計2025年便可以廣泛採用。（視覺中國）

看點四、中國遊客人數成增長動力

近年不時聽到中國人「爆買」的報道；而日本藥妝店的發展，很大程度上亦得益於這種「爆買」。據吉通貿易招股書，若將公司顧客以地理位置劃分，內地人已追貼日本當地客，貢獻公司全年收入約46.3%；日本顧客佔46.6%；港人僅佔3%；其他的則有4.1%。

與2017年同期比較，內地顧客原來有大幅增長，由佔公司收入僅10%，升至去年的46%，吉通貿易直言，出現這種情況，正正是因為藥妝店生意受惠於中國遊客人數上升，以及2014年起遊客可於持牌藥妝店享及免稅。

管理層為在日華人

招股書披露，「東京生活館」老闆、吉通主席兼行政總裁金山名，其實是在日華人，原稱楊名，其父楊嘉英為內地人，擔任執行董事，1975年至1992年曾於中國哈爾濱一家建築工程公司任職，主要負責採購建築材料，而兩人住址同在日本境內，相信已定居日本，或許在這樣的背景下，更懂得捉模及了解中國人的心理。

近年到「東京生活館」購物的中國人有上升的趨勢。（視覺中國）

看點五、美妝產品最好賣 去年三甲為防曬霜、面霜、眼霜

「人靠衣裝、佛靠金裝」，今日今日的社會，醫學美容開到成行成市，美妝護膚已經是大家的「必修課」。據招股書透露。「東京生活館」透過零售（藥妝店及網上店鋪）及批發渠道銷售的產品，主要為美妝產品（佔收入74%）、保健品（佔收入18.5%）和日用品（佔收入5.9%）。

截至去年3月底，最賺錢的產品為防水防曬霜，其次是乳酸蘋果酸面霜及胎素精華眼霜，收益依次佔3.4億日圓（約2,460萬港元）、2.4億日圓（1,736萬港元）和1.2億日圓（868萬港元）；至於保健產品同期最好賣為含氧氣營養丸，日用品則為嬰兒尿布。