【日本藥妝店】2018年第四季最暢銷20面膜排名　遊日必買功效面膜

天氣時冷時暖，肌膚適應天氣變化需要好好保養，但到底哪一款面膜會比較好用？而日本網站Mpac就集合了全國藥妝店的POS（銷售時點情報系統）資訊，整理出2018年冬季最新的暢銷面膜排名。大家介紹以下第1至20位的最暢銷面膜排行榜，很多款都是熟悉的牌子，今個冬天先參考哪一款最熱賣，去日本時大手掃貨！

秋冬天就是需要勤敷面膜替肌膚補濕，看日本女生最熱賣的面膜排名，一定搵到最啱自己的功能面膜。（相片來源：互聯網）

日本藥妝店市場調查 20大熱賣面膜！

日本市場調查公司「富士経済ネットワークス」，會定期就日本藥妝店的POS數據（15,000項）分析消費者購物的趨勢，從而訂出日本人最愛的面膜排名。

（資料來源：Mpac）

頭20位面膜排名 （圖片來源：網站截圖）

第20位：LuLuLun 滋潤抗皺提拉型（藍色） 32片裝

LuLuLun系列的面膜相信不用多介紹，而這款藍色包裝面膜更有助緊致肌膚，令膚質回復彈性及光澤感、減淡皺紋，夠晒滋潤。

第20位：LuLuLun 滋潤抗皺提拉型（藍色）32片裝 1,439日圓（相片來源：ululun_jp@IG）

第19位：LuLuLun 夜間急救面膜 1片裝

LuLuLun系列的夜間急救面膜（藍色裝）有效軟化及去除角質層，令急救肌膚在短時間內回復光澤，最適合懶人在去Party前或趕返工上妝前急救乾燥肌膚。

第19位：LuLuLun 夜間急救面膜 1片裝 192日圓 （圖片來源：互聯網）

第18位：LuLuLun 滋潤抗皺提拉型（藍色） 7片裝

7片裝的LuLuLun 滋潤抗皺提拉型（藍色）跟排名第20位的面膜是同一款的，只在於面膜數量不同。有時適應不同天氣變化，大容量包裝開封後又要盡快使用，所以小包裝有時更受歡迎。

第18位：LuLuLun 滋潤抗皺提拉型（藍色） 7片裝 384日圓 （相片來源：belanjadiluar@IG）

第17位：肌美精 超滲透3D面膜（Q嫩）

曾經登上三甲的「肌美精 超滲透3D面膜（Q嫩）」回落到第17位，而它的3D立體剪裁，敷上面時相當貼服，面膜精華都能牢牢鎖住。

第17位：肌美精 超滲透3D面膜（Q嫩） 510日圓（相片來源：etoilerina@IG）

第16位：LuLuLun 透亮面膜（白色） 7片裝

「LuLuLun 透亮面膜（白色）」是清爽透亮型面膜，添加「水溶性多醣體FUCOGEL」新配方，令亮肌效果提升，又能營造亮澤的透明感，很適合中性至油性膚質使用。

第16位：LuLuLun 透亮面膜（白色）7片裝 384日圓（相片來源：freshfindz_id@IG）

第15位：Kosé Softymo 黑炭去黑頭鼻貼 10片裝

除了一般保濕、美白、緊緻面膜系列，清潔功效的面膜也不能忽視。第15位就出現去黑頭鼻貼，能徹底清除鼻頭毛孔內的污垢和黑頭，因添加170％粉刺吸附力的炭泥丶角質軟化AHA角份，將黑白粉刺一次過連根拔起！

第15位：Kosé Softymo 黑炭去黑頭鼻貼10片裝 290日圓（相片來源：互聯網）

第14位：LuLuLun 濃密保濕型面膜（紅色）32片裝

「LuLuLun 濃密保濕型面膜（紅色）」排名經常排在首列，這款面膜是藍色包裝的升級版，加強改善細紋、乾燥肌及皮膚粗糙，還有美白+保濕功效，恢復肌膚彈性及有助抗老化。

第14位：LuLuLun 濃密保濕型面膜（紅色）32片裝 1,523日圓（相片來源：互聯網）

第13位：Wafood Made 酒粕透潤面膜 10片裝

採用了熊本縣河津酒場的嚴選酒粕精華，散發淡淡酒糟香氣，能有效去除黑色素及廢舊角質層，提升透明感及具美白功效。

第13位：Wafood Made 酒粕透潤面膜 10片裝 1,116日圓（相片來源：pdc_jp@IG）

第12位：LuLuLun 彈力光澤型面膜（金色） 32片裝

「LuLuLun 彈力光澤型面膜（金色）」其成分可以改善膚色暗沉，讓肌膚呈現透亮光澤及更有彈力，針對膚色暗沉及臉上斑點。

第12位：LuLuLun 彈力光澤型面膜（金色）32片裝 1,529日圓（相片來源：nshineoutau@IG）

第11位：肌美精 超滲透3D面膜（深層抗皺美白）

這款面膜在2017年曾排第3位，但今年則降了8名，其成分與第17位「肌美精 超滲透3D面膜（Q嫩） 」相似，能提升肌膚透白效果，防止色斑及雀斑形成。

第11位：肌美精 超滲透3D面膜（深層抗皺美白） 514日圓 （相片來源：rina0067@IG）

按下圖看第1-10位的日本面膜排名：