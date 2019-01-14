銀通JETCO APIX正式運作　13間銀行開放API

撰文：鄭寶生
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銀通宣布，旗下本港首個API（開放應用程式介面）交換平台JETCO APIX，已經投入運作。
提供一般銀行服務及相關資料
該平台現階段提供13間銀行合共超過200個API，包括存款、外匯、貸款、投資、保險以及一般銀行服務，例如保險箱、分行和自動櫃員機等產品和服務資料。
OpenRice等服務商 將會參與
JETCO APIX是香港首個支援跨行業操作的開放API交換平台，服務對象為任何行業，除了銀行之外，還包括第三方服務供應商以及程式開發機構。
根據早前新聞搞，參與JETCO APIX的服務供應商包括OpenRice開飯喇、香港格價網以及MoneyHero.com.hk。
即日起，個人及機構均可以於JETCO APIX建立戶口，還可使用沙盒測試產品。
13間提供API的銀行包括東亞（0023）、交銀（香港）、花旗銀行、建設銀行（亞洲）、創興銀行（1111）、中信銀行（國際）、招商永隆銀行、大新銀行（2356）、富邦銀行（香港）、工銀亞洲、華僑永亨銀行、大眾銀行（香港）以及上海商業銀行。
銀通行政總裁蔡炳中表示，開放銀行是全球大勢所趨，有助促進本港金融業持續創新，加強競爭力。