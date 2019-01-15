【亞洲金融論壇】國泰史樂山：香港可續扮演貨運港口角色

中美雙方迄今仍未就貿易摩擦達成協議，投資者擔心香港經濟亦受到波及。國泰航空（0293）主席史樂山指出，一直以來本港適應力強，認為在中美貿易摩擦情況下，仍可以保持靈活，並更快適應市場變化。

他又指出企業要將供應鏈遷移至中國以外需要時間，並非在短期內可以達到，又指出本港擁有良好貨運基礎，有能力去適應。雖然本港空運貨運量的市佔率只有2%，但涉及貨值達到40%，為全球最大貨運中心，認為香港的貨運設備，能促使香港繼續扮演貨運港口角色。

去年12月國泰港龍客運人次310萬

另一方面國泰公布去年12月營運數據，期內國泰及港龍合共載客310.58萬人次，按年增加1.8%，客運率為83.8%，按年跌0.8個百分點，運力則上升5.8%。

去年全年國泰及港龍的載客量上升1.9%，運力上升3.5%。

貨運方面，國泰及港龍運載的貨物及郵件合共18.28萬噸，按年跌4.9%，運載率亦下跌4.2個百分點至67.7%，貨物及郵件收入噸千米數跌幅為5.9%。去年國泰及港龍載貨量上升4.6%，運力增加2.6%，貨物及郵件收入噸千米數上升4.2%。

貨運在去年12月底回軟

國泰商務及貨運董事林紹波指出，12月商務客艙需求仍然強勁，而聖誕新年假期的前艙休閒旅遊需求亦帶動整體業務表現。經濟艙收益率持續有改善，特別是熱門區域航線如日本﹑韓國﹑台灣及菲律賓最為顯著。

林紹波又指出，就貨運高峰期而言，聖誕節前數星期的貨運量強勁，惟需求在12月底回軟，未來數個月中美貿易形勢持續不明朗。