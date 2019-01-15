阿里巴巴總裁預計　未來10年中國將成世界最大經濟體

中國將會成為全球最大經濟，相信這樣的預測不會教人意外，重點是中國何時會成為全球經濟體的一哥。阿里巴巴總裁Michael Evans認為，未來10年中國可以成為全球最大經濟體，又指出消費對GDP的佔比最大。

渣打銀行於上周亦發出報告，指出按購買力平價匯率及名義GDP計算，中國有機會在明年超越美國，成為全球最大經濟體。而在2030年時，印度將成為世界第二大經濟體，屆時美國排名將會降至全球第三。

明言看好中國前景

Michael Evans對中國前景較樂觀。他在紐約出席美國全國零售聯合會的年度貿易展時，指出縱使存有令人不安的逆風因素，惟從長期發展來看，中國前景仍是非常好。

他又指出中國的經濟規模達到13萬億美元，若能夠每年保持7至8%增長，那是並非尋常，又預期內地經濟增長幅度將會放緩。

料未來5年內地中產人數增4億人

Michael Evans指出，中國是世界上最大的消費市場，隨着消費者財富增長，內地消費市場仍擴張。他又預期目前內地擁有3億名中產階級人士，相信未來5年，中產階段人數將會再增加3億至4億人，成為一個大多數小企業及零售商均無法忽略的市場。

至於阿里巴巴與其他電商的差別時，Michael Evans指出阿里巴巴作為一個市場，而非與以零售商模式運作，所以不會與品牌進行競爭之餘，透過處理物流及共用數據，可以更直接與消費者聯繫。