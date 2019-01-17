【異動股】龍湖集團遭主席前夫折讓配售1.5億股　股價急挫8%

龍湖集團（0960）公布，已獲公司一名主要股東佳辰發展國際知會，其已於昨日（16日）同意按每股22.7元出售公司1.5億股股份，同日進行股份配售。是次配股價較上日（16日）收報24.7元折讓8%。

受消息影響，股價今早低開7.48%，報22.85元，最新報22.65元，挫逾8%，成交暫錄37億元。

主席前夫配售1.5億股股份

佳辰的全部已發行股本由Silverland Assets全資擁有，而Silverland Assets由蔡氏家族信託委託HSBC International Trustee全資擁有，該信託由主席吳亞軍前夫蔡奎作為設立人於2008年6月11日成立。

於配售事項完成後，佳辰持股將由15.4億股減少至13.9億股，股權比例將由約25.99%減少至約23.47%。

其中880萬股配售至其女兒信託

同時，公司一名主要股東Charm Talent告知，以每股22.7元收購880萬股配售股份。Charm Talent由主席吳亞軍旗下Silver Sea全資擁有， 而Silver Sea則由XTH信託委託的HSBC International Trustee全資擁有。

XTH信託是於2018年11月21日由吳亞軍和蔡奎女兒的蔡馨儀作為設立人的信託。收購事項後，Charm Talent持股將由約26.09億股股份增至約26.17億股股份，股權比例由約43.90%增至約44.05%。