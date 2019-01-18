調查稱內地旅客每次來港豪花逾2萬元　訪港意欲卻存兩大隱憂

隨着高鐵及港珠澳大橋落成，內地訪港遊客有上升趨勢。尼爾森（Nielsen）進行內地旅客研究調查，發現每名內地旅客每次來港平均花費2.1萬元，並逗留2.7日，日均豪花約7,780元。雖然他們的購買力按年增長3%，訪港意欲方面卻存在隱憂。

可赴國外購物 不一定選香港

旅發局數據顯示，11月訪港的內地旅客按年增25.8%至463萬人次，調查稱當中不乏回頭客，超過90%的內地旅客會在12個月內再度訪港，旅遊預算會增加4%。逾8成受訪者指出購物是他們來港的首要目的，購物佔消費開支的45%，亦有部分旅客來港購買金融及健康產品，以及享受美食等。

他們最常購物的種類依次為化妝品、衣服配飾、巧克力、個人護理產品及珠寶鐘錶等，惟部分「戰利品」已不一定要在香港選購。尼爾森香港消費者研究總監黃文慧表示，內地遊客較以往減少購買電子產品、珠寶鐘錶、皮革及手袋等產品，主要由於內地城市亦可輕易購買相似產品，以及外幣貶值，導致部分遊客會到歐美地區旅遊購買名牌。

尼爾森香港消費者研究總監黃文慧表示，香港與內地城市的產品漸趨相似，旅客訪港意慾存在隱憂。（李澤彤攝）

網購減低內地客來港消費意欲

電商平台亦搶走不少旅客生意，調查顯示約30%的內地客會在外地電商平台購物，減低他們來港消費的意欲。尼爾森香港及澳門董事總經理李國基表示，當旅客購買奢侈品時，在港購物的信譽仍具吸引力，而電商平台亦未必齊備心儀款式。

要創造話題及可分享景點及活動

但他指出，隨着旅客將部分消費轉向網上平台，香港零售商必須將單純購物轉化為旅行體驗，以留住內地客。旅客希望擁有獨特的旅遊體驗，例如部分內地客會來港看演唱會、參觀商場舉辦的主題展覽等。他建議業界除了增加旅遊景點及節慶活動外，必須創造具話題性或可分享的地點及活動，供內地客「打卡」拍照並上傳到社交媒體，與朋友分享。

尼爾森在2018年8月至9月期間進行調查，透過互聯網訪問來自內地一線至三線城市、過去12個月內曾到訪香港的1,106名旅客，了解他們在香港的消費模式及購物體驗。