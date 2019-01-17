花旗籲投資者勿押注其中一個脫歐結果

英國脫歐協議周二在國會闖關失敗，歐盟稱若英國提供良好理由，可將3月29日脫歐限期延遲，但需要27個成員國達到一致決定。有投行建議投資者組合不應過份依賴某一政治結果。

花旗私人銀行環球首席投資策略師魏廷文認為，地方危機很少演變成全球危機，雖然英國「硬脫歐」的機會愈來愈低，「軟脫歐」或修改脫歐協議、甚至再次公投的機會則增加，英國政局十分不穩定，提醒投資者不應押注其中一個脫歐結果，盡量分散投資組合。

料內地降準或減息 大規模貨幣寬鬆政策會有後患

花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程預計，今年內地會繼續降準，甚至有機會減息，但大規模貨幣寬鬆政策會有後患，財政政策對刺激經濟更為重要，包括增值稅和各項商業費用有下調空間，帶動中國經濟結構性好轉。

他說，內地地方政府放鬆房地產政策，房企融資成本下降、流動性增加，預料今年房地產銷售量不俗，看好內房板塊。



花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華（左）預計，年內人民幣兌美元匯率在6.75至7區間波動。中為亞洲投資策略主管彭程，右為環球首席投資策略師魏廷文。（區嘉俊攝）

張敏華：恒指去年10月低位已是長期底部

花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華預料，今年全球經濟增長輕微放慢，其中預測中國經濟增長6至6.2%。人民幣走勢取決於中美關係，若貿易緊張情緒緩和，人民幣上升機會率比較高，料年內兌美元匯率在6.75至7區間波動。

她表示，環球經濟增長放慢，影響企業盈利增長，料中國股票和港股今年仍會波動，惟市場已反映去年壞因素包括貿易戰和聯儲局加息，長遠仍然看好亞洲市場，科技股、能源股及亞洲金融股有投資機遇。她又說，恒指去年10月低位已是長期底部，惟港股近期反彈需要一段時間驗證。