【英國脫歐】硬脫歐或成現實　英國將面臨什麼風險

隨着脫歐協議被否決，無協議「硬脫歐」的憂慮再度浮上水面。儘管英國政商界都普遍希望阻止情況發生，但所謂的「最壞結果」實際有多壞？以下是一些具體例子。

即使是疑歐派亦不一定希望出現無協議的硬脫歐，但現時情況是政府找不到部分疑歐派滿意的脫歐方案，導致保守黨內部分裂。（視覺中國）

增設關稅 英國農業將現混亂

假若無協議「硬脫歐」發生，英國將脫離歐盟關稅區。這意味歐盟的貿易協定將不適用於英國，英國脫歐後當日與歐盟及全球的貿易，將根據最基本的世界貿易組織（WTO）規則，而這代表英國將迎來別國的關稅，特別在農產品上的設限。

硬脫歐同時意味英國農業將失去歐盟向來的補助，加上同時失去歐盟市場，英國農業將出現混亂。

經濟衝擊 GDP下挫

離開歐盟關稅區的另一個影響是，將令部分商品短期內出現短缺及價格上升，同時令流通時間大大延遲。商戶為避免發生狀況將轉移公司總部，代表企業資金將離開英國。同時硬脫歐無可避免會令英鎊大跌，連同貿易障礙會對英國經濟造成衝擊。

英倫銀行2018年11月發表報告，稱硬脫歐可令英國國內生產總值（GDP）瞬間下挫4至7%，並至2024年才回復至脫歐前水平。

一個反對設立與北愛爾蘭邊境檢查的宣傳路牌，愛爾蘭極力反對在英國脫歐後設置邊境。（Getty Images）

在脫離歐盟關稅區後，將大大阻礙商品流通，陸路相連北愛爾蘭的公路很可能會出現長長車龍。（路透社）

設立硬邊界增加與愛爾蘭政治風險

英國向來承諾，不會在愛爾蘭與北愛爾蘭的邊境中設立硬邊界，讓兩地旅客及貨品自由流通。但若英國硬脫歐，自由流通當然不可能實現。這將有違英國承諾，增加政治風險，提升愛爾蘭及北愛爾蘭衝突的機會。

不再承認證書執照 雙方居民受影響

脫歐無可避免會影響在歐盟國家生活的英國人，但硬脫歐將令他們未來前景變得更不明朗，過去英國及歐盟的承諾或將作廢或改變。

具體情況是雙方可能不再承認雙方各自發出的執照，如駕駛執照、工作證書等等，影響130萬名居歐英國人及370萬名居英歐洲人。同時航空業亦可能受影響，因雙方或可能不再認可各自發出的執照和安全證書，令航空交通一度出現混亂。