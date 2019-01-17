滙豐料美聯儲局最快下半年才加息　港經濟增長放緩至2.7%

環球經濟放緩。滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民認為，全球貿易關係緊張，令物流需求減弱，加上樓市下行影響消費，預料本港今年經濟增長將放緩至2.7％。

港樓市下半年或回穩

他出席記者會時預料，美國聯儲局最快今年下半年才會加息一次，樓市走勢需視乎銀行體系結餘及加息等因素，預期上半年本港樓價或面對較大挑戰，但下半年會回穩。

滙豐高級經濟顧問簡世勳（中）指出，首相文翠珊的「脫歐」方案被否決，但不代表英國希望「硬脫歐」。（許世豪攝）

料硬脫歐機會不大

英國「脫歐」方面，滙豐高級經濟顧問簡世勳指出，首相文翠珊的「脫歐」方案被否決，但不代表英國希望「硬脫歐」，目前似乎有3個方向，包括「硬脫歐」、「軟脫歐」及「不脫歐」，他認為硬脫歐機會不大，雖然不確定性仍然存在，但仍看好英鎊走勢。

另外，滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民表示，中貿美貿易戰令部份供應鏈遷至東南亞地區，但相信不會出現全面遷移的情況，主要因為相關國家未有足夠能力接收內地產能。

他又指，貿易戰影響下，全球經濟同步向下，但相信亞洲區經濟表現較好。 簡世勳則補充，去年市場對經濟前景感樂觀，但今年情況改變，目前全球經濟周期相對成熟，並已開始下行。