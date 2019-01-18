德意志銀行料貿易衝突在90日休戰期內無法完全解決

商務部證實，國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日應邀訪美，進行經貿磋商。德意志銀行環球首席投資總監羅定忠（Christian Nolting）指，中美可太可能在90日休戰期內達成完整協議，但預期雙方會有部分妥協，包括中國向美國購買產品，以及中國更開放金融市場，有關知識產權的談判則沒有機會在2月底前解決。

羅定忠預期，貿易戰繼續是2019年投資市場重要議題，並會拖累中國及美國GDP增長。但他認為中國市場仍然值得投資，尤其在目前市場下挫時，因為長遠看好中國經濟增長。

料企業盈利慢速上升 中國經濟增長降至6%

德意志銀行今日發表2019年投資市場展望，預期美國經濟增長將由3.1%減慢至2.4%，與衰退仍有一段距離。中國經濟增長料降至6%，但會帶來持續的刺激措施。

股票市場方面，料企業盈利將慢速上升，盈利增長率可能見頂。已發展市場看好美國，新興市場則看好亞洲，大部分資產類別仍預期取得正回報。

美元和石油方面，預期美元兌歐元未來數月不會大幅回落，即使歐洲央行調高利率，使利率差距收窄，但有關差距和GDP增長仍將支持美元，然而貨幣匯率仍有可能波動。

報告又指，環球需求穩健及油組（OPEC）與其盟友實施的產量上限可能使油價略為上升，而相關消息將會頗為重要。地緣政治風險及紀錄低位的黃金淨長倉將為金價提供支持，雖然強美元及環球孳息率可能限制其升幅。