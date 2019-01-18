Tesla宣布裁減7%全職僱員　稱去年第四季業績按季下跌

有真人版鋼鐵奇俠之稱的馬斯克（Elon Musk）創辦的電動車生產商Tesla，宣布裁減公司7%全職員工。受到有關消息拖累，Tesla於德國股價跌5.8%，最新報287.74歐元。

截至去年10月，公司擁有4.5萬名員工，按此推算即裁減人數約3,150人。

馬斯克在予員工的電郵指出，去年是公司最具挑戰的一年，卻又是公司最成功的一年，因為單是去年第4季的汽車付運量，已等於2017年全年付運量。而去年全年付運的汽車，更等同2018年前的歷年總數。旗下車款Model 3，更成為去年美國銷量最佳的高檔汽車。

他又指出去年第3季，公司錄得4%利潤，這是公司創15年以來，首次錄得較顯著的利潤。這與去年第3季，在美國銷售較昂貴的Model 3版本取得理想銷情有關。按通用會計準則（GAAP）去年第4季公司亦錄得盈利，惟及不上第3季。去年第4季能錄利潤，是因為昂貴版的Model 3在歐洲及亞洲取得較佳銷售成績。

對離職的員工表達謝意

馬斯克指出，公司前路相當困難，為成為一間能生產可讓消費者承擔的潔淨能源產品，需要花極大氣力及創意，所以公司會作出所有努力，以達到精益求精。

他明言是在無可選擇下，作出裁減7%全層員工的決定，又指出會保留最重要的臨時員工及合約承建人員，又稱公司需要採取這般削減成本，以提升Model 3的生產效率。通過增加產量及提升生產設計，讓公司能產生經濟規模效應，才可以有助推出售價為3.5萬美元的Model 3版本。他又對離開的員工表示感謝，指出若無他們的貢獻，公司亦無取得今日成果。