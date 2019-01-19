盧永仁任星美控股主席　每月袍金3萬　曾為凱知樂副主席

陷入財困的星美控股（0198）宣布，委任盧永仁為執行董事兼董事會主席，每月可獲3萬元的董事袍金；同時委任尚杰及魏裕泰為執行董事，各獲每月2萬元的董事袍金。

盧永仁曾任樂高（LEGO）中港代理商凱知樂（2122）的副主席，去底年宣佈，因「追求其他個人及商業抱負」而辭任，大半個月後隨即宣佈出任星美董事會主席。

盧永仁為TVB獨立非執董

不過更值得留意的是，盧永仁為電視廣播（0511）獨立非執董。電視廣播早前購入星美兩筆總值1.06億美元高息債，但該筆債約半年後便爆發違約危機。星美稱正與電視廣播等債權人商債務重組計劃；而電視廣播則指，正對星美之財務狀況，進行初步審查以評估其營運及財政狀況。暫時未知盧永仁的委任，是否與TVB有意成「白武士」，出手救星美有關。

星美承認陷財困，內地部分影院已經停牌。（資料圖片）

星美認陷入財困

在內地經營影院的星美，於本月上旬發出公告，承認陷入財困，又指出截至11月底未償還的本金及利息分別減少至34.86億元及2.89億元，總計37.75億元。另外，集團收到相關貸款人律師信要求償還4億元。

公司亦指出旗下320間影院中，有140間已停牌，而拖欠薪金及租金等金額，達到4.8億元。