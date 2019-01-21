中國去年GDP增速放緩至6.6%　符合預期

中國國家統計局公布去年全年國內生產總值（GDP），期內中國GDP增速放緩至6.6%，為28年以來最低，較2017年的6.8%下跌0.2個百分點，但就符合市場預期。

第四季經濟增長放緩至6.4%

根據國家統計局數據，內地去年第四季GDP按年增長6.4%，較去年第三季下跌0.1個百分點，符合市場預期，惟續創2009年以來最低的季度增速。綜觀去年中國經濟表現，去年首季GDP按年增速為6.8%，第二季按年增速為6.7%，第三季按年增速為6.5%，第四季則按年增長6.4%。國家統計局表示，去年國民經濟運行保持在合理區間，總體平穩、穩中有進態勢持續顯現。

國務院總理李克強在去年的政府工作報告中，將全年GDP增長目標定為6.5%左右。中央暫未公布今年之經濟增長目標，惟外電早前曾引述消息人士指，有政府顧問建議將今年全年增長目標降至於6%至6.5%區間，以提供彈性推動經濟轉型。

受中美貿易戰及外圍需求減弱影響，分析普遍預料中國經濟將面臨更大壓力。世界銀行及國際貨幣基金組織最近發表報告，估計由於出口需求下降等因素，將2019年中國經濟增長預測下調至6.2%，兩者早前亦將去年中國經濟增長預測調低至6.5%。