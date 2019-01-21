全球26最有錢富豪　擁有等於最窮一半人類的財產　樂施會倡加稅

達沃斯世界經濟論壇（WEF）快將舉行，樂施會發表報告，指出擁有超過10億美元的億萬富豪，2018年財富增加了12%，而最窮的38億人或佔全球人口一半，去年財富減少了11%。

億萬富豪不斷增加 所繳稅率幾十年來最低

報告指出，全球貧富懸殊仍然在擴大，最有錢26個人擁有的資產，等於全球最窮38億人資產的總和。

樂施會指出，要應對貧富懸殊，其中一個主要做法，是政府要正視及處理稅收不公。

報告指出，自2008年金融海嘯以來，億萬富豪人數上升接近1倍，在2017至2018年，每兩日就多1名億萬富豪。然而，企業和億萬富豪所繳的稅率，卻是最近幾十年最低的。

提出重視財產稅 例如遺產稅及物業稅

樂施會指出，只要向全球最富有的1%人額外徵收0.5%稅額，所得款項已經可以足以支付2.6億失學兒童1年的教育經費，以及為330萬人提供醫療服務。

根據富布斯排行榜，全球首富是Amazon的創辦人Jeff Bezos，財富總值高達1,120億美元，是首名突破1,000億美元關口的富豪。（路透社）

此外，樂施會主張政府要重視財產稅。目前全球每1元稅收當中，只有4仙是來自遺產稅、物業稅等財產稅，部份地方甚至廢除這些稅項。

個人入息稅最高率稅 43年來削24個百分點

而向企業和富人徵稅方面，樂施會強調相關稅率一直都在大幅下降。例如在富裕國家，個人入息稅最高稅率，有1970年的平均62%，大減至2013年的38%，貧窮國家平均更低至28%。而在部份國家例如巴西，最貧窮的一成人口所繳交的入息稅比例，比最富有的一成人口更高。

香港2016年堅尼系數 45年以來最高

財富分配不均在香港亦耳熟能詳。樂施會早前發報告就指出，2016年香港原住戶收入的堅尼系數是0.539，是45年以來最高。在計算稅後及福利轉移後住戶收入的堅尼系統為0.473，高過新加坡的0.356，比美國的0.391更高。

樂施會的加稅建議，主要針對超級富豪，一般打工仔影響不大。（資料圖片）

港67名億萬富豪 去年財富增長23.5%

2008年香港只有26名億萬富豪，共擁有1,363億美元財富，到了2018年就有67名億萬富豪，擁有高達3,347億美元財富，他們的財富過去1年增加23.5%，明顯跑贏全球平均。

但同時，香港無論在資助房屋、托兒服務、公共醫院、安老護理等，都顯示出資源嚴重不足。

樂施會港澳台項目主管曾迦慧指出，社會狀況證明，經濟學上的「滴漏效應」早已不奏效，單靠經濟增長不能惠及普羅大眾，貧窮人缺乏向上流動的機會，縱然有工作，也無法脫貧。

而國際樂施會總幹事Winnie Byanyima則希望，政府要求企業和鉅富繳納合乎公平原則的稅款，並將稅款投放於免費醫療和教育。