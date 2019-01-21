【溫多娜手記】耀才連續11年撑心晴行動　CEO減壓靠逛鴨寮街

金融業，每秒鐘「幾十萬上落」，已是基本動作。聽落威風，當中的壓力卻不足為外人道，有醫生就話金融業是情緒病高危職業，業界人士經常要睇住個市，日夜顛倒，容易打亂正常睡眠生理。

有見及此，本港華資證券大行耀才證券﹙1428﹚做善事，亦不忘提高社會各個階層對於情緒病的認識。原來，佢地已連續11年贊助「心晴行動慈善跑」，力撑心晴行動慈善基金，為情緒受困人士提供多方面的輔導及協助。

今年，耀才照舊出錢出力，集團執行董事兼行政總裁許繹彬﹙Edmond﹚出席開幕禮及頒獎禮，並親率逾50名前線及後勤員工一同參賽，同場亦有心晴行動慈善基金創辦人林建明，及擔任愛心大使的女演員萬綺雯。

Edmond同溫多娜講，希望活動能幫助喚起大眾對情緒病的關注，不要忽視情緒健康的重要性，佢仲話老細葉茂林都好關注金融業人士情緒病問題，「呢行真係好大壓力，無論職位高定低都好，特別係男人，釋放壓力嘅方法唔多！」

作為證券行高層，Edmond自己又點減壓？佢就話自己平日中意收工後逛黃金商場同鴨寮街，周日就游水，「鴨寮街有好多新奇、好玩嘅發明，出咗唔少『科學家』。至於游水，係水底好寧靜，咩都唔駛諗，只係向住目標游，個人會好放鬆。」