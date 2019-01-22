調查指近3成CEO料今年經濟放緩　「灰機」情緒急升溫　

瑞士達沃斯（Davos）經濟論壇今日（22日）起至周五（25日）舉行，英、美、法等多國領導人因要處理國內問題而缺席，就連與會的商界領袖亦可能十分「灰機」。

今天在經濟論壇上，羅兵咸永道發布了《第22期全球CEO年度調研報告》。近3成﹙29%﹚的全球CEO認為，全球經濟增長將在未來12個月內下降，較2018年只有半成﹙5%﹚激增，反映悲觀情緒的升溫前所未見。

政府過度監管仍為企業最大的威脅，但政治不確定性則排在第二位，是有關調查22年來，首次排在十大威脅之中。

亞太地區CEO較樂觀

羅兵咸永道全球主席羅浩智稱，CEO們對全球經濟的看法與主流的經濟展望相符，他們都正在下調2019年的預測。隨著貿易緊張和保護主義的加劇，理所當然人們的信心也正在減弱。從美國和中國向其他國家市場的投資轉變，是對中美貿易爭端不確定的反應。

值得一提，亞太地區CEO對2019年全球經濟增長前景比全球同行更為樂觀。50%的亞太地區CEO認為，未來12個月全球經濟增長將有所改善，全球CEO這一數據的比例為42%，明顯低於2018年的57%。總體來看，CEO們對全球經濟增長的看法在今年更加兩極分化，但呈下降趨勢。最顯著的轉變是北美的CEO，由於財政刺激的效用遞減和隨之而來的貿易爭端，樂觀情緒從2018年的63%下降到37%。由於地區經濟不穩定性的增加，中東地區也從52%大幅下降到28%。