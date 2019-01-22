福布斯中國商界女性排行榜出爐　恒生一姐鄭慧敏殺入第2位

近年女性在職場加速冒起，單數本港龍頭銀行就有多位女性高層，滙豐、恒生（0011）、渣打均由女CEO掛帥，是名副其實的「撑起半邊天」。福布斯最新公布的「2019中國最傑出商界女性排行榜」中，就有多名本港商界「女強人」入選，其中恒生銀行副董事兼行政總裁鄭慧敏，更殺入榜單第二名！

4港人入榜 中信銀行董事長居首

福布斯根據女性高層執掌公司的營業規模、質素、管理人數、社會影響力等因素，評選出100位中國傑出商界女性，資料截至今年1月8日。福布斯統計指，榜上有名的「女強人」，旗下公司合共市值高達12萬億元。榜首之位由中信銀行（0998）董事長李慶萍奪得，「恒生一姐」鄭慧敏排行第2位，第3位則為小肥羊母企百勝中國的CEO屈翠容，100人榜單中共有4名港人入選。

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恒生女將當旺 近3任大班均屬女性

雖說本港女性於金融業絲毫不輸蝕，但恒生銀行似乎特別「當旺」女將，鄭慧敏已是該行繼梁高美懿、李慧敏後的第3位「女大班」，而該行不少高層職位均由女性掌舵，包括零售銀行一姐關穎嫺、營運總監陳梁綽儀等。除了恒生一姐，鄭慧敏同時出任恒生大學校董會主席，是香港11間大學中唯一女性主席。

鄭慧敏此前一直於滙豐工作，由信用卡產品發展高級經理做起，先後升任滙豐香港個人理財服務主管、亞太區零售銀行及財富管理業務主管等職位，其後派駐倫敦出任滙豐集團環球零售銀行業務主管，並於2017年7月「空降」恒生接掌副董事長兼行政總裁一職。