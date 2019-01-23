Dyson三大產品　將創辦人James Dyson「吹」上英國首富寶座

改良小家電都能賺大錢，Dyson三大星級產品（吸塵機、風扇、風筒）於亞洲市場的暢銷，令Dyson去年獲得了破紀錄的利潤，全年收入高達11億英鎊（約119億港元）。Dyson公司創辦人James Dyson身家亦「水漲船高」，去年大增約30億美元至138億美元，榮登英國首富的寶座。成為發明電燈的愛迪生以外，另一同樣能藉發明賺大錢的英國知名發明家。

Dyson利潤創新高，James Dyson成了英國首富。（路透社）

首項發明在香港很暢銷

英國工業設計師James Dyson 1991年創立的Dyson，其下的家用電器以破格的設計聞名，例如無塵袋吸塵機、外型獨特的無葉風扇等。James Dyson是一個資深發明家，大學時讀家具和建築設計，也通曉機械工程，早於21歲時便設計引擎，跟朋友一起製造了一隻名為「海上卡車」的高速快艇，可載Land Rover大小的卡車在海面以一小時五十英里的速度航行，他在接受台灣媒體訪問時，特別提到該產品「在香港很暢銷」。

高速快艇後，James Dyson先後發明了「球推車」、「無袋吸塵器」等，其中無袋吸塵器在世界各地取得了大成功，雖然售價遠較其他吸塵機貴，但因為沒有了集塵袋，不會令吸力減弱，仍獲得了不少買家支持，全球賣出了數以千萬部。James 強調「不滿為發明之母」，當發現某項物品不好用時，剛開始會很火大，但因為相信一定有更好的解決方法，便會動腦設計，所以至今發明不斷。

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開拓電動車市場

不斷創新的Dyson去年就宣布殺入「電動車」市場，會在新加坡設立首個電動車制造廠，預計工廠2020年竣工，電動車在2021年面市。曾在日產（Nissan）英菲尼迪（Infiniti）等汽車公司擔任高管的Roland Krueger亦會於4月開始常駐新加坡，負責電動車項目。

公司最新於宣布，目前亞洲業務已佔到Dyson總利潤的50%，因為亞洲業務迅速增長，Dyson決定將將總部從倫敦遷往新加坡，以更好地開拓亞洲市場。Dyson過往為吸塵機、風扇等家電帶來了不少革新，近年重點發展電動車，甚至將總部搬近新加坡的電動車廠，不禁令人期待Dyson將為我們帶來與別不同，令人耳目一新的電動車產品。