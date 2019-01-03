【試玩報告】實試Dyson玩具吸塵機　吸力竟然係咁……

Dyson授權玩具公司Casdon - Little Helper製作的玩具吸塵機，一度在家長圈子掀起一股熱潮！Dyson所出的家電一直深受媽媽喜愛，因此媽媽們對這款玩具都抱很大期望，但由於太搶手，相信不少家長都未必買到，或者只能在外國網站購買。記者率先從外國網站訂購到港，並親身試玩，即睇開箱報告！ 攝錄及剪接：陳樂希

組件簡單 只需三粒AA電池

整個玩具吸塵機只有四個組件，最主要的吸力引擎手柄、一個管子、一個吸塵機吸頭和一個小吸頭！所有組件都可以直接駁上吸力引擎手柄。整體上玩法並不太複雜，而有又數種不同的組合方式增加耐玩性！

像真度高 小學朋容易代入做家務

雖然該款玩具不是由Dyson自家出產，但獲授權的玩具公司製作出來亦「似模似樣」！由配色到引擎裝置都有dyson一貫的風格，看得出是一部「縮水版」吸塵機，小朋友可以代入其中，幻想自己像媽媽一樣，到處吸塵清潔家居。

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吸力令人失望

不少讀者可能心想，買個玩具吸塵機，當禮物之餘小朋友又可以幫幫手到處吸，似乎也有點用途！可是吸力真的頗令人失望，記者插入電池後，以手心感受其吸力，可能天氣寒冷影響敏感度，總而言之是沒有任何感覺。

以碎紙作實測，大約每塊碎紙面積和一個手指頭大小差不多，但已經大過其吸口，因此堵塞住了！記者再把紙碎弄細，這次雖然成功吸入，但吸力仍相當微弱，要把吸塵機對準紙碎，用最近的距離吸才會見到紙碎毫無力度地被吸入，沒有耐心在中途搖晃機身或鬆開引擎開關，紙碎便會從吸口飄出來。

總結，只可以吸入極細和極輕量的東西，不過始終是小朋友玩具，以安全角度來考慮可以說是幾乎滿分，不過爽快度則欠奉！