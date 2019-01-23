陳智思稱香港不宜單靠內地市場　應擴展東盟關係

行政會議召集人、亞洲金融集團及亞洲保險總裁陳智思表示，香港作為國際金融樞紐，不應單單北望內地市場，更應致力拓展東盟市場。

香港不應單睇單一市場

陳智思於一個論壇致辭時指，香港自1997年回歸以來，重點與內地經濟融合，雖然情況無可厚非，但香港作為國際金融中心，不能「單睇」單一市場，更要擴展與其他市場的往來，尤其是東盟市場。他指東盟為本港的第二大貿易夥伴，僅次於中國內地，但無可否認比起新加坡，港府政策着墨明顯較少。但他強調，隨着中國大力推動「一帶一路」，政府正致力擴展與東盟的合作，並於去年正式簽訂自由貿易協定，下月亦會於泰國曼谷開設區內第三個經貿辦事處，期望可對接東南亞及內地市場。

問及香港於東盟市場的優勢，陳智思解釋不少港企過往均與東南亞地區有連繫，只是近年相對疏離，政府應作出一定支援。

行政會議召集人、亞洲金融集團及亞洲保險總裁陳智思指，隨着中國大力推動「一帶一路」，政府正致力擴展與東盟的合作，並於去年正式簽訂自由貿易協定。（洪嘉徽攝）

冀政府支援港企攻東南亞

談及未來經濟前景，陳智思表示，雖然有隱憂，但好消息是好多個國家有好意「想做嘢」，例如英國面對脫歐局面，正積極與內地及香港磋商加強貿易關係。他認為香港在準備應對波動市的同時，亦要積極製造機會。傳統上，香港主要做好平台，過去行之有效，但現在對手已「行多幾步」，加強招商。可幸，今屆政府更加「主動出擊」，特首林鄭月娥亦積極推銷香港，令國際仍記得香港，知道「Hong Kong means something」。