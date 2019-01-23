高盛指看好A股前景　料人行每季降準

受中美貿易戰及市場憂慮環球經濟放緩影響，股市偏軟。高盛亞太區首席策略分析師慕天輝指出，考慮港股估值較高及受美國聯儲局加息等因素影響，本港及房地產市場將受影響，因此對A股及H股看法為「增持」，港股則「減持」。

出席同一場合的高盛中國首席策略分析師劉勁津就提到，高盛對今年中、港股市每股盈利增長預測只有6%，分別低於市場預測的11%及9%，是近年來首次低於同業預測。

不過，他認為中、港股市估值已跌至合理水平，亦已反映宏觀經濟及企業盈利下跌的風險，包括貿易戰及美國收緊貨幣政策的負面影響，因此看好兩地股市，會建議投資者買入

若MSCI加大納入 將有大量資金流入A股

但若果比較兩者，由於MSCI將考慮加大對A股的納入，一旦落實會有大量資金流入，因此他較看好A股表現。

他再進一步解釋，內地已陸續推出「放水」措施，料今年或有機會每季降準，利率水平亦會保持相對偏低，而未來6至9個月，中國政策將走向放鬆，包括貨幣、財政或是房地產都有放鬆的空間。他表示，中美貿易戰有望達成協議；美國聯儲局在加息步伐上亦「放鴿」均利好股市，較看好電訊、公用及內房。

看好大型內房商

目前MSCI中國指數合理估值約11倍，他預料，若果貿易戰最終有望解決，A股估值或可升至14倍；相反則跌至9倍。

劉勁津又指，雖然部分小型內房商面對債務壓力，不排除未來亦有更多的個案，但相信只是個別例子。他預料，內地房地產政策存在放鬆空間，部分股價已反映市場對銷售及盈利增長的悲觀情緒，因此較好藍籌內房商。