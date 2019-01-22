高盛料今年中國經濟增長放緩至6.2%　續推刺激政策但取態趨審慎

中國副總理將於本月底訪美，就雙方經貿議題進行磋商，市場對於兩國達成貿易協議感到樂觀。高盛亞太區首席經濟分析師迪安竹表示，中美有望在今年底前達成部分停戰協議，但不太可能在3月1日前完全解決問題，他相信美國不增加關稅的機會較大，在此預期下，料人民幣不會「穿7」。

預期中國續推刺激政策支持經濟

國統局昨日公布中國去年經濟增長錄6.6%，迪安竹指符合市場預期，料今年GDP增長將續放緩至6.2%，原因仍然是受到全球經濟增長放慢，以及與美國貿易摩擦所影響，內在因素方面，則由於過去數年中央政府採取緊縮政策所致。

他預期，今年中國會繼續推出刺激政策推動經濟，會透過推出財政政策及簡化行政流程﹑推行減稅措施，加大基建投資支持經濟發展，但認為取態會較為審慎，其中內地樓市調控政策方面，預期政府有機會放鬆，但力度料不會太大。

高盛亞太區首席經濟分析師迪安竹（圖右）指，預期今年中國經濟增長放緩至6.2%，仍受全球經濟增長放慢及美國貿易磨擦所影響。（區嘉俊攝）

料本港經濟放緩至2.6%稍高市場預期

對於本港經濟，他指在中國和美國經濟放緩的情況下，香港作為細小和開放型經濟體，對全球貿易開放，無可避免經濟會受到影響，他預期今年香港經濟增長將放緩至2.6%，稍高於市場預期的2.5%。