中石化旗下聯合石化被指炒燶油　去年錄經營虧損46.5億元人民幣

早前中國石化（0386）旗下從事石化產品貿易的聯合石化被指「炒燶期油」，引致金額數十億元虧損。今日中石化終於披露，聯合石化在2018年，營經虧損金額達到46.5億元（人民幣‧下同）。

中石化指出，聯合石化為公司煉油企業採購進口原油。公司在日常監管過程中，發現聯合石化套期保值業務出現財務指標異常。經核查後，發現聯合石化在採購原油過程中，因錯判國際油價走勢，及部份套期保值業務交易出現策略失當，造成某些場內原油套期保值業務的期貨端，在油價下跌過程中產生損失。

公司指出去年聯合石化錄得46.5億元經營虧損，惟並無特別指出有關套期保值業務虧損情況。與同期國際指標油價相比，聯合石化為公司所屬煉油企業採購進口原油實貨節省64億元成本。公司指出與聯合石化的生產經營情況一切正常。

中石化去年多賺22%

中石化亦公布了去年業績快報及生產營運數據。歸屬母公司股東的淨利潤為623.86億元，按年增加22.04%，扣除非經常性損益，歸屬母公司股東淨利潤為580.31億元，增加27.31%。該公司去年全年錄得營業收入為2.88萬億元，增長22.09%。

公司又指出，去年油氣當量產量為4.51億桶，按年增加0.59%，其中原油產量為2.88億桶，天然氣產量為9.770億立方尺。