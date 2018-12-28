中石化疑炒燶油錄巨虧 　「血的教訓」有何啟示？

2018年快將結束，豈料市場收爐之際，都要發生「黑天鵝」事件！說的是中石化﹙0386﹚旗下公司因原油交易錄虧損一事。

據中石化周四﹙27日﹚晚公告，旗下從事原油及石化產品貿易的子公司「聯合石化」，在某些原油交易過程中因油價下跌產生部分損失，兩名高層（總經理陳波和黨委書記詹麒）因工作原因停職。

中石化旗下公司因原油交易錄虧損，震動市場。﹙視覺中國﹚

市傳虧損數十億美元「不奇怪」

中石化的通告又稱，正在評估具體情況，並無就虧損交代太多細節，但市場猜測之聲不絕。其中，內地金融網站金融界引述消息報道，聯合石化在今年油價於每桶70美元以上水平時，買入看漲期權，並沽出認沽期權。但人算不如天算，油價在今年10創下4年新高後累瀉約3成，觸發雙重損失。

有關消息續指，聯合石化的交易規模達到了3,000萬至7,000萬桶，在近期的油價急挫的市況下，每桶原油虧損十幾美元甚至更多「完全有可能」，報道還形容最終出現總計數十億美元的虧損「並不奇怪」。

另一邊廂，中金最新研究報告指，除了聯合石化的交易虧損之外，原油價格於今年第四季跌幅超過一桶20美元，料中石化於2018年10月至2019年1月期間， 將有大約150億元人民幣的庫存損失入賬。

即使是私營企業如國泰，亦因對沖期油錄巨虧，影響至今。﹙資料圖片﹚

須加強監管國企金融衍生品投資

如果上述消息屬實，不禁要問，聯合石化為何如此冒進「雙重」押注油價向好，而非採取有效策略對沖風險？

翻查資料，聯合石化為中石化全資擁有的子公司，主要業務為原油及石化產品貿易，包括全球採購原油。公司高層或許眼見油價今年急升，希望利用衍生工具鎖定成本，但問題是，如果管理層對金融衍生工具的槓桿性、複雜性認識不足，又或低估當中風險，極容易為企業帶來巨大損大。記憶猶新的例子有中國航油沽空期油錄巨額虧損、中信泰富炒燶澳元累計期權、國泰對沖期油巨虧。

更甚者，從事貿易的聯合石化是否有實質業務需要，大量沾手衍生工具？作為央企，資產屬國家所有，更不能容許高層在無監管下貿然參與或過度投機。其實，早在2005年，國資委已發文要求各國有企業在投資金融衍生品時應當審慎經營、嚴格管控，注意防範經營風險，聯合石化事件再次證明，必須盡快加強監管國企金融衍生品投資。