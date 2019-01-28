貿易戰兼經濟增長放緩　美製造業在華銷售下挫

中美兩國貿易摩擦不斷，加上中國經濟增長放緩，有報道指部份美國製造業企業，在中國的收入下滑。

《華爾街日報》報道，美國不少製造商都押注中國這個14億人口的市場，由推土機到電腦晶片，都想在中國經濟增長之中分一杯羹。根據美國人口普查局（Census Bureau）數據，截至2017年底，美國對華出口額10年內增長1倍，達到1,300億元（美元‧下同）。

晶片、工業、化工企業 均受影響

然而去年中國經濟增長跌至1990年以來最低，這些大量投資中國的美國企業，業績也受影響。

報道引用半導體供應商On Semiconductor的行政總裁Keith Jackson表示，中國經濟比平時更弱，且差過一般季節趨勢。

Caterpillar在華銷售以工業機械為主，公司早前放話稱憂慮中國經濟增長放緩。（路透社）

工業塑膠公司預料 今年盈利再下降

一些工業、化工企業也受影響。Caterpillar和3M有10%銷售來自中國，兩間公司都在1月表示，憂慮中國經濟放緩，言論令股價即時下挫。

而工業塑膠生產商H.B. Fuller有13%銷售來自中國，公司表示，因為中國需求減弱，2018年盈利會下降1,000萬元，並預計2019年再減少2,000萬元。行政總裁James Owens更表示，中國銷售減弱的實際情況，將較原先預期嚴重。

美國優先 內需為主美企訂單有增長

美國總統特朗普提出「美國優先」，希望製造業回流美國，內需為主的美國企業表現不俗。零件商Atlas Tool Works去年訂單就增長15%，顯示美國內需、外需的情況「一熱一冷」。