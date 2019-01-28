【挑戰八達通】支付寶香港　成首個進軍小巴市場的流動支付工具

首次有流動支付工具進軍小巴市場！AlipayHK（支付寶香港）宣布，與進智公共交通合作開通全港第一條應用電子錢包的小巴路線。

據公司介紹，首階段為8和8X可接受流動支付服務的小巴專線，往來碧瑤灣（下）至中環（交易廣場），及後服務會拓展至進智旗下的其他專線小巴路線，當中包括港島及新界路線，期望今年內可開通。

公司又指，用家使用AlipayHK的話，點進易乘碼（EasyGo）功能，手機會顯示一個QR Code（二維碼），可與小巴對應收款機進行支付。而且易乘碼可支援離線支付，以及用家如餘額不足支付車費，AlipayHK可預支一次車費。

正與其他交通工具洽談合作

Alipay Payment Services（HK）Limited（APSHK）行政總裁陳婉真指出，透過8及8X接受流動支付，意味公司進軍小巴市場。她續指，公司與其他公共交通工具亦有洽談合作，期望今年內可公布新的合作計劃。

她又提到，AlipayHK的收款機與八達機收款機亦有其他不同，AlipayHK的收款機可支援GPS，方便小巴公司管理旗下車隊，而且AlipayHK不會收取租機錢，安裝費用亦由公司承擔。

進智主席黃靈新表示，公司旗下有90條小巴路線，期望旗下全線小巴均可支援AlipayHK收款，預計受眾達10萬人。