福布斯中國第67位富豪　深圳地產商李華　傳涉貪腐案被帶走

中國近年打貪腐，不少人剛開完政府會議就被帶走，事前沒有預兆。深圳市政協委員、地產企業卓越集團董事局主席李華，就突然在開會後被帶走。

深圳市第六屆五次會議後被帶走

《原點財經》引述3明消息人士報道，李華在1月19日深圳市第六屆五次會議閉幕之日，在會議結束後被公開直接帶走，同場開會的人還包括廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中，以及市委副書記兼市長陳如桂等人。

傳涉李華楠貪腐案 現接受調查

也就是說，李華是剛開完會，辦完公事，就有深圳市紀委人員當場帶走。

而翌日即1月20日，就是卓越集團的周年會，但李華因被帶走而缺席。

消息人士稱，李華涉及前深圳市委副書記、政治委書記李華楠的案件而接受調查。2018年10月9日，廣東省紀委監委發布消息，李華楠涉嫌嚴重違紀違法，而要接受紀律審查和監察調查。

卓越集團董事局主席李華，是香港深圳社團總會主席，該會會長為鄧清河。（卓越集團網頁）

身家238.4億 香港深圳社團總會主席

今次帶走的李華在1996年創辦卓越集團，曾在2009年計劃來港上市，但最終沒有成事。2018年福布斯中國富豪榜之中，李華為238.4億元人民幣的財富排在第67位。

李華同時是香港深圳社團總會主席，該會會長為鄧清河。

早前另一地產商皇庭國際的董事長鄭康豪，亦因為李華楠案而被要求協助調查，調查1個多月之後已回到公司正常工作。