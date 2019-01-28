證監會夥港交所推證券無紙化諮詢　擬保留代理人架構

證券無紙化醞釀多年後，終於有新進展。證監會宣布，與港交所（0388）及證券登記公司總會舉行為期3個月聯合諮詢，探討在香港實施無紙證券的運作模式，建議在容許投資者以無紙形式持有證券的同時，保留代理人架構。

料建議模式可維持現有結算效率

證監會表示，會方於2010年曾就無紙化的模式諮詢市場意見，但部分意見擔憂該模式會降低市場的交收效率，並對市場參與者的流動性需求帶來影響，故此以當時建議的模式為基礎，擬定替代方案。

證監會建議，保留現時中央結算系統的代理人架構，但投資者仍將有權選擇以自身名義及無紙形式持有證券。會方認為，建議模式一方面維持現時結算及交收流程的效率，並可容許投資者以無紙形式持有證券，從而在兩者之間取得平衡。

會方表示，在實施無紙證券化措施後，投資者無需任何股份證明書或其他紙張文件，即可以其名義持有及轉讓證券，有助改善交收和相關服務，在推行新系統時，港交所及股份過戶處將承擔主要支出，加上大部分現有程序得以保留，估計市場參與者所需承擔的成本會較低。

諮詢文件建議分階段實施證券無紙化安排，並建議就「首次公開發售」、「在香港結算持有的現有證券」「公眾持有的現有證券」、「不再提供重新實物化選擇」、「電子通訊」等項目的電子化目標訂立時間表。

證監會指，是次諮詢為期3個月，相關人士可於4月27日或之前提交意見。