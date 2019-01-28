嘉湖海逸酒店申請轉住宅　置富趙宇：為旗下商場提供穩定客戶群

置富產業信託（0778）行政總裁趙宇出席全年業績發佈會時表示，集團2018財年，即使受到和富薈出售、置富嘉湖資產增值影響，物業收入淨額續創新高，按年增長1%至14.71億元。

她又指，和富薈出售所的19.5億元用以償還到期債務，相信集團到2020年無再融資需要，負債比率亦有27.4%下降至21%。

面對息口走勢，趙宇指出，在剛過去的財年，有已57%債務進行對沖，相信此屬水平理想，又指出利率走勢對業務無太大影響，但加息放慢有助保持較低的債務成本，長遠都是有利。

旗下商戶組合6成為必需品

截至去年底，旗下商場出租率93.1%。趙宇表示下降主要是由於置富嘉湖進行資產增值，西座預計今年末前完成，投資額1.5億，預計投資回報率超過10%。

即使受到貿戰影響，她認為環球經濟有所放緩，本港經濟和零售市道受到影響，但集團旗下商戶組合是有6成為提供或銷售必需品消費，抗跌力高，相信受到的影響較小。

趙宇指出，置富旗下商場的租戶組合中，60%與生活必需品相關，抗跌力強。（陳嘉碧攝）

今年續租租戶為34%

趙宇續稱，2018年財年的續租率為68%，續租租金增長率12.7%。今年只有34%租戶的租約到期，即使續租租金增長放緩，亦不會帶來太大影響。

至於收購方面，她表示收購仍是三大增長策略之一，正物色適合項目，目標為本地零售項目。

對於長實（1113）旗下嘉湖海逸酒店向城規會申改建住宅，提供5,000個單位，她回應此舉對商場有利，可帶來穩定和比較大的客戶群。