天水圍海逸改建5000伙住宅　置富嘉湖開荒店主：買返戶睇吓幾熱鬧

「（如果）冇得做當然無奈，會冇咗啲樂趣！」陳先生在天水圍置富嘉湖商場經營唱片舖近20年，昨日從新聞報道得悉天水圍嘉湖海逸酒店申請改建為住宅，雖然申請人稱保留置富嘉湖，但會否對現時商戶造成影響仍是未知之數，加上近來商場大裝修，人流下降，商戶搬遷，而唱片業本身不景氣，他大嘆：「有得做咪做，冇得做咪算囉！」

天水圍嘉湖海逸酒店申請改建成私人住宅。（吳鍾坤攝）

見證顧客由學生變成人

「我哋（勁歌唱片銀座店）開咗廿年，商場都有廿年。」陳先生約30年前創辦「勁歌唱片」，置富嘉湖於1999年開幕時名為嘉湖銀座，他受邀開設分店，做開荒牛，轉眼便廿年。

陳先生本身不是天水圍居民，原先只來過天水圍一次，更無聽過銀座之名，但廿年來，他結識了不少老顧客，看着他們由學生哥變大人，「吹吓水，講吓歌星邊個唱得好，張國榮、譚詠麟、四大天王，講吓戲！」他看着天水圍人口上升至約30萬，但置富嘉湖變化卻不大，他認為天水圍人很少在區內消費，住在天水圍只是「返嚟瞓」，其生意只是「搵份糧」，但他仍樂在其中，「我好多舊客，佢哋都話（萬一結業）唔知去邊度搵碟！」

陳先生是嘉湖銀座開荒牛，到後來易名置富嘉湖，已在此經營唱片舖廿年。（吳鍾坤攝）

「有得做就做落去」

唱片業不景氣，加上租金飆升等不利因素，原有四、五間分店的「勁歌唱片」逐步削減分店，只留下置富嘉湖最後一間。陳先生指，置富嘉湖分店面積大，有空間轉型兼售電子產品增加收入，令其心血得以延續。近日商場進行大型裝修，早晚輪到「勁歌唱片」舖位，加上改建消息，萬一被迫結業仍只能無奈接受，「都冇辦法，做咗好耐，有得做就做落去，冇得做當然無奈，同啲客傾開偈，結束都會冇咗啲興趣！」日後或只能「喺屋企聽歌」，但閒來會到天水圍探老友。

陳先生指廿年來，銀座變化不大，生意及人流普通。（吳鍾坤攝）

對於嘉湖海逸酒店業主長實申請改建成兩幢住宅，提供5,000個單位，陳先生坦言初看新聞感到驚訝，他戲稱說：「一層50伙，點起？有錢都買返戶住吓，睇吓有幾熱鬧喇！」