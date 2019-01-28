畢馬威指宜居性是智慧城市發展和投資核心　5G是最重要科技之一

智慧城市是全球發展趨勢，畢馬威環球基建服務亞太區主管兼中國基建行業聯席主管韋勒（Julian Vella）表示，智慧型發展的首要目標是建立一個宜居城市，隨著城市在交通運輸、智能支付、公共服務等範疇推出數碼解決方案，新趨勢在未來幾年會愈趨明顯。

韋勒指，宜居性和生活質量會是所有智慧城市發展和投資的核心，認為要擴大數據和分析的使用範圍，重視可持續發展，確保這些因素是屬於智慧城市項目規劃的核心。

5G技術在智慧城市裡亦必不可少，智慧城市聯盟主席楊全盛說，5G技術是發展智慧城市的最重要科技之一，且將是物聯網（IoT）產業應用的基礎條件，智慧城市內各樣應用程式都需應用5G網絡，因其在資訊傳遞速度等的優勢。他舉例一些裝置在身上的醫療保健儀器，受惠於5G網絡，未來大量數據將可實時在網絡同步。

受訪者期望智慧城市改善交通擠塞 帶動經濟發展

畢馬威今日發布一項有關智慧城市的調查，調查於去年11月訪問了4，192名香港、墨爾本、首爾、上海、新加坡的居民，發現５個城市的51%受訪者認為，智慧城市最關鍵是創造一個有完善城市規劃和設計的生活環境；49%認為最關鍵是提供及改善醫療保健服務；43%則認為是改善交通出行。



對於智慧城市能帶來的好處，５個城市的54%受訪者期望可改善交通擠塞問題；53%期望可帶動經濟發展；52%希望能改善公共服務的傳遞和管理。