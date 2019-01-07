智慧城市是全球發展趨勢，「無人車」更是科研競技場。美國、中國、日本、新加坡整裝待發，將無人車投入公共服務試行，並擬推行量產計劃。反觀香港，政府於2017年發表 《香港智慧城市藍圖》，提及發展智能運輸系統後，相關發展的時間表至今仍未見蹤影。 跟香港一同起步的台灣，將於今年啟用當地首座封閉式永久性無人車測試場。去年，無人車已於台北的公路試行，部分地區更設無人小巴讓市民試乘，當地立法院更通過《無人載具科技創新實驗條例》，不論技術以至法規均比香港走得更前。 《香港01》走訪台灣，了解其發展進度，一系列探討台灣及香港全球無人車發展脈絡的定位。

台灣的無人車發展一日千里，近年，當地各縣市政府，包括台北市、高雄市、台中市及彰化縣，先後開放及規劃短暫性無人車測試場，台灣首座封閉式永久性無人車測試場「沙崙智慧綠能科學城自駕車試驗場域」（下稱沙崙試驗場）去年完工，今年1月底至2月初將正式對外開放。

耗資2.72億元新台幣（約7,000萬港元）興建的「沙崙智慧綠能科學城自駕車試驗場域」，為台灣首座封閉式永久性無人車測試場，將於近日正式啟用。(李智智攝)

2018年台南市政府獲行政院批准，耗資2.72億元新台幣（約7,000萬港元）建設沙崙試驗場。該場地位於沙崙高鐵特定區的沙崙智慧綠能科學城，總面積達2.2公頃，分為自駕車試驗場域、行控中心和系統及設備工程等三大部分。

場內提供13種路面狀況情景，供無人車測試功能及技術，包括濃縮當地城市及郊區環境常見的路形與行車情景，如城市街道（十字或T字路口）、模擬建築物街景、鐵路平交道、綠蔭、隧道、特殊路面及停車區等。同時，沙崙試驗場設有符合2018 Euro NCAP自動緊急煞車系統的測試設備。營運初期設測試服務套餐，惟細節尚待公布。

沙崙試驗場內設有13種路面場景，模擬真實路況。(國研院提供動畫截圖)

沙崙試驗場發展項目由台灣科技部及轄下國家實驗研究院（下稱國研院）規劃。國研院企劃推廣室副研究員張龍耀表示，沙崙試驗場的13個路況情景參考台灣常見交通意外的統計數據、城市及郊區常見路況特色、道路使用者習慣，以及因應科技發展和道路需求擴建而設計的路況。場內的無人車最高時速為30公里，雖與一般國際測試（時速40公里以上）有別，不過，他認為此速度符合無人車開發初期的需要。

張龍耀指出，台灣交通情況與其他東南亞地區相似，有較多彎位及路口，道路車流量高，車輛間距離較少，外國廠商可透過測試場熟悉當地路況特色。沙崙試驗場會累積數據，並向廠商提交評估報告。除了無人車研發廠商，零件開發商亦可利用場內的無人車測試項目，推進研發過程。

國家實驗研究院企劃推廣室副研究員張龍耀指，台灣交通情況與其他東南亞地區相似，認為試驗場可協助外國廠商熟悉當地路況特色。(李穎霖攝)

無人車僅起點 業界摸索發展

無人車仍在「摸石頭」階段，張龍耀表示，國際間欠缺統一及公認的測試標準或國際認證機構。目前沙崙試驗場按台灣道路法例及歐美準則訂立測試標準。他們亦會了解國際趨勢和研發方案，參考現有交通法例及評估機構等組織共同釐定的國際標準評估範本，並計劃每季或每半年修定。他舉例，「如無人車要在路邊停車，需要移動多少次才把車停好，這些標準都需要吸收經驗及累積數據。」

張龍耀透露，目前已有多家無人車廠商參與測試，包括自主研發「智駕電動」概念車的台灣宏碁跨國科技公司。

他指出，有廠商有意在沙崙試驗場外設立辦公室作長期測試，如測試晚間、下雨、淹水情況，「故場方亦設有研究中心，促進產、學、研合作，希望未來成為自駕研究的聚集點。」

事實上，沙崙試驗場為配合沙崙智慧綠能科學城發展的項目，台南政府預計整體項目每年會帶來170億新台幣的經濟效益。(李智智攝)

沙崙試驗場並非單一項目，而是配合沙崙智慧綠能科學城發展，屬於台南沙崙高鐵特定區重點投資項目。台南市政府稱，整個科學城的目標是建設智慧生態城市，方案共投入約560億元新台幣（約144億港元），預計每年的經濟效益產值達170億元新台幣（約44億港元），增加就業人數逾8,000人，助綠能智慧產業在台南扎根發展，成為全台綠能及智慧科技研發的重要基地。

釐定測試標準 建設綠能產業

沙崙智慧綠能科學城及周邊環境建設包括核心區（如會展中心、綠能科技聯合研究中心及綠能科技示範場域）、商業區、產業研發專區、中央研究院南部院區和高鐵台南站周邊生活住宅區等，相關建設擬於兩、三年內落成。

科技部沙崙智慧綠能科學城籌備辦公室組長王鄭翰稱，科學城的構想是在台灣總統蔡英文執政期間開始，計劃耗資龐大，並由中央調派經濟部、科技部、中央研究院、工業技術研究院及台南市政府的人員聯同台糖地產發展商參與建設和研究工作，科學城籌備辦公室負責協調，足見政府決心建設國際綠能及智慧產業中心。

科技部沙崙智慧綠能科學城籌備辦公室組長王鄭翰相信，科學城能提供永續循環的經濟鏈，以研發力量帶動附近工業區發展，而工業區的收入也會助益當地科研項目。(李穎霖攝)

王鄭翰指出，科學城提供一個永續循環的經濟鏈，廠商可以在會展中心和示範場域視察系統化產品，「他們可在這邊下單，之後直接在附近30個工業區生產。」科學城以研發力量帶動附近工業區發展，工業區的收入也助益於當地科研項目。無人車測試場也是同一概念，推動產業發展。

發展智慧社區 重視以人為本

科技部沙崙智慧綠能科學城籌備辦公室的陳聖鐘博士補充，科學城冀成國際綠能智能的技術櫥窗，亦希望為台灣以至國際的智能城市發展起示範作用，「所有綠能技術都能在此聚落，哪個國家想做綠能，都能在這邊做考察。但要做百分百的綠能，背後須有智慧技術（如智慧電網、智慧污水系統、智慧交通配套），以及生活基本配套（如智慧綠能循環住宅園區等），形成一個智慧社區。」

同屬籌備辦公室的陳聖鐘博士表示，亦希望科學城能為台灣，以至國際的智能城市發展起示範作用。(李穎霖攝)

政府為智慧城市建構磨拳擦掌、做好了一系列的規劃，永久性無人車測試場地更準備投入服務，但當地無人車正向甚麼方向發展？詳見下集。

上文節錄自第145期《香港01》周報（2019年1月7日）《台灣「落地」 香港「空談」 無人車競跑 智者先行》。

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