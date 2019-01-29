英國Tesco超市關閉部份新鮮食品部門　裁員或多達9000人

英國脫歐將會再次表決，而經濟不景已經影響到該國零售業。大型連鎖超市Tesco宣布，將會閉關部份新鮮食品部門，預計會裁員，涉及人數或多達9,000人。

稱希望能安置當中約一半員工

英國《衛報》報道，擁有30萬英國僱員及超過3,400間門市的Tesco宣布，會關閉大約90間超市的新鮮食品部，影響多達9,000人。該公司承諾會將部份員工調到其他部門，但表示「希望能夠安置」當中約一半人。

外判員工食堂關閉 變自助廚房

《衛報》稱，受影響的部門不單止是售賣新鮮食品的櫃位，還包括員工食堂，當中涉及200名食堂員工。而員工食堂在2017年已經外判，公司表示不清楚還有多少外判項目受到影響。

三份之一超市現時都設有員工食堂，將會由自助廚房取代，裡面會放置自動售賣機。

Tesco是英國最大零售商，今次裁員顯示零售業臨不景氣，而之前已經有不少零售商店結業或裁員。（Tesco facebook）

高層稱消費者較少購買新鮮食材

而Tesco稱有這項決定，是因為消費者習慣改變。Tesco英國及愛爾蘭行政總裁Jason Tarry表示，消費者已經花較少到逛超市，更少使用新鮮食品櫃枱，因此90間超市會首先關閉這些售賣魚、肉和其他新鮮食品的櫃位，但其餘700多間仍會保留，當中有部份會縮減營業時間。

他表示公司要精簡架構，以提高競爭力。

連續12個月盈利增長 工會稱震驚

Tesco是全英國最大的零售商，Usdaw工會的Pauline Foulkes指出：「Tesco的員工對於有可能失業感到震驚和沮喪，而另一方面看，這顯示了零售商在當前非常困難和經濟下行的時期，繼續削減成本。」

她特別提到，Tesco已經連續12季度錄得盈利增長，公司正在從2014年的會計醜聞之中恢復過來，聖誕節銷情亦穩健，盈利超過10億英鎊。在這種情況下，大規模裁員「對協助公司轉型的員工來說，是一道帶有毀滅性的消息。」