羅兵咸永道料港府今財年財政盈餘降至461億　倡推措施支持科研

會計師事務所羅兵咸永道預期，本港政府在今個財政年度財政盈餘為461億元，接近政府原先預計的466億元；隨着本港股市和樓市轉淡，料印花稅收入為897億元；預計截止今年3月底，財政儲備將達1.149萬億元，規模創新高。

該行歡迎政府推出針對研發開支的「超級扣稅」優惠，另建議港府推出針對科研與投資的可兌換現金稅務抵扣；對本地投資成立知識產權中心的企業提供8.25%的優惠利得稅率；擴闊香港稅收協定網絡至主要貿易夥伴，避免雙重徵稅等措施。

崔慶昭（左）估計今個財年盈餘將大減逾千億元，但因目前財政儲備充足，故不擔心財政情況。（鄘月婷攝）

羅兵咸永道香港稅務合夥人崔慶昭不贊同港府「派糖」，他解釋，因本港人口老化問題愈來愈嚴重，加上經濟面對不明朗因素，政府應推出更多長期性措施，以促進經濟，並投放資源於醫療及教育方面。而「派糖」屬於短期措施，不應恒常化。

料印花稅收入續減 不排除本港錄赤字

政府在上個財政年度錄得盈餘1489億元，該行估計今個財政年度盈餘將大減逾千億元，崔慶昭估計未來5年本港均不會錄太多盈餘，因經濟持續放緩，中美貿易戰發展未明，預計印花稅收入會繼續減少，不排除本港會錄得赤字，但因目前財政儲備充足，故他不擔心香港的財政情況。

他又指，政府在科研發展的資金投入仍不足夠，應加大投資於創新科投及大灣區發展，長遠提升香港競爭力。樓市方面，崔慶昭覺得雖然近期本港樓價下行，但整體來說仍屬於高位，預料港府暫時不會取消辣招。