印花稅及賣地收入減少　ACCA料政府盈餘大減至380億元

港府即將公布2019/2020年度的財政預算案。特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預料，今財年盈餘，將由上一財政年度的1,490億元，大幅下降至380億元，主要因為去年市況轉差，來自股票、地產的印花稅，以及賣地收入減少所致。

面對全球經濟不明朗，包括國際間日益加劇的政治及貿易爭議、人民幣貶值加上經濟增長放緩，美國加息及競爭激烈，公會促請政府發輝促進者角色，積極推出更多稅務措施，協助商界及企業，應對不明朗前景。

「派糖」額度或會減少

對於市民最關心的「派糖」，ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝指，去年「派糖」約433億元，若果最終盈餘與公會估算的相近，「派糖」額或「冇大家諗咁甜」。

雖然盈餘大幅下降，但儲備亦逾萬億元，何家輝指出，政府應考慮更積極投資未來，包括應提供稅務優惠，吸引跨國公司在港設地區總部，以吸引更多商業投資來港，以增加回報填補稅收的減少。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席傳振煌（圖中）指出，政府應建立土地儲備庫。(許世豪攝)

政府應建土地儲備庫

至於政府投資未來的計畫，包括「明日大嶼」的大型填海工程。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席傳振煌認為，最終的實際開支，以及是否填海仍需由大眾再商討，但長遠應建立土地儲備庫，以應付未來的投資及發展需要。

被問到會否擔心計畫最終耗盡本港儲備。他認為投資會有回報，同時受不同因素影響，相關開支或會未必會一筆過批出。

提供稅務優惠 助中小企應對貿易戰

中美貿易戰對中小企影響甚大，因此認為，港府應提出稅務措施發展香港成為生產及貿易管理中心，他建議保留「來料加工」、跨境產品加工的50%稅務豁免。

傳振煌解釋，做法可讓來自一帶一路及內地的投資者在港設立跨境產品加工或生產管理中心，避免雙重徵稅外，亦可協助中小企，將生產線由中國搬到另一個國家，以避開貿易戰。

薪俸稅引入「兩級制」

何家輝又建議，政府應同樣為個人課稅引入「兩級制」稅率，將薪俸稅標準稅率分為7.5％及15％，同時擴闊稅階，惟實際做法再交由政府研究。