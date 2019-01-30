恒大健康斥逾13億入股超級跑車Koenigsegg母企　擬合作生產電動車

持續佈局電動車的恒大健康（0708）宣布，旗下瑞典電動車公司NEVS以1.5億歐元入股超級跑車公司柯尼塞格（Koenigsegg）的母公司，並將與柯尼塞格組建合資公司生產電動車。

NEVS於1月29日簽訂交易協議，而就認購柯尼塞格母公司的新股份和購買待售股份應付的代價總額為1.5億歐元（約13.44億港元），並已向其支付了5,000萬歐元作定金。

NEVS須注資1.5億美元至合資公司

同日，NEVS進一步與柯尼塞格訂立合資協議成立項目公司，該公司將由NEVS持股65%，柯尼塞格持股35%。

根據協議，NEVS將以無條件股東出資的形式對項目公司注資，公告稱將以集團內部資源撥付，金額總計1.5億美元（約11.77億港元）；而柯尼塞格也應以無條件股東出資的形式於汽車生產前對項目公司進行注資， 金額為7,000萬美元（約5.49億港元）。

雙方合作協定在瑞典首相府簽訂，瑞典首相Stefan Lofven（右三）、恒大集團董事局主席許家印（中）亦有出席簽約儀式。（恒大提供）

將使用柯尼塞格的技術和品牌

合組公司將致力於研發和生產製造世界最頂級新能源汽車，並將使用柯尼塞格的技術專利和品牌。集團表示，相信入股和成立合資公司後，能增強集團在全球新能源汽車領域的戰略布局，實現戰略協同和快速發展。