內媒﹕房企1月融資規模達1635億元人民幣　創近1年新高

內地房地產公司近期積極進行再融資。據內地《證券日報》報道，在1月份已有數十家內房企業提出70多宗融資方案，涉及金額達到1,635億元人民幣，又指出這種密集式融資計劃並不常見，並引述中原地產研究中心的統計，指出1月份的內房融資規模已創下近1年新高。

報道亦引述業內分析師指出，不少內房企業將今年定為「調整年」，為內地樓市回暖前難捱的一年；除市場出現調整外，房企在今年內亦需要償還債務；成功取得資金的房企，資金多用作為舊債再融資，剩下的部份才作運營資金。

報道引述中原地產首席分析帥張大偉指出，今年大部份房企均關注經營風險，對資金需求非常強烈，又指出從去年12月以來，房企取得融資難度下降，再次出現資金成本為5%左右的現象，包括大型房企發行大規模企業債亦獲得批准。整體而言房企看準窗口期，都拋出融資方案。

內地百城新建住宅庫存量增至4.57億平方米

另一方面，房企庫存量亦正在增加，反映出銷售進度緩慢。據易居研究院監測數據顯示，截至去年12月底，內地全國百城新建商品住宅庫存總量為4.57億平方米，按月增加2.1%，按年升1.6%，若要消化有關庫存，需時9.7個月。有分析指出，房企庫存增加，導致發展商要積極減價。