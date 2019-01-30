華融召開年會　稱要瘦身化險　重構可持續盈利模式

中國華融（2799）在本月28至29日舉行2019年度工作會議，會議指出公司高質量發展核心內涵為「主業突出﹑財務穩健﹑風險可控﹑協同有效」，實現路徑為堅定瘦身化險﹑加快經營基本面的修復，堅守核心主業，重構可持續盈利模式，精準配置資源，提高全要素生產率。

在此基礎上，重點部署了2019年經營工作安排及主要任務。

去年4月，中央紀委國家監委網站發布消息，指出華融系掌舵人賴小民，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。受到有關消息拖累，曾導致華融系運作上出現問題，同時業績出現大倒退。

中國華融去年上半年股東應佔溢利大減94.9%。公司在公布中期業績後，於官方微信公眾號上指出，賴小民涉嫌嚴重違紀違法事件發生後，公司按照監管要求及自身管理需要，立即對存量風險項目及輿情關注的項目，展開全面風險排查，摸排了風險底數，持准了風險隱患點，現已進入風險項目處置﹑化解階段。

傳賴小民案涉及16億元人民幣

賴小民案是中共中紀委和中國國家監察委合署辦公後，聯合正式辦理的第一個金融大案。有媒體報道稱，該案金額至少達16億元人民幣，且涉案人數以百計，估計辦案時間至少需要3年。

由於華融原董事長賴小民去年4月案發，並已批捕。原廣東銀監局局長、黨委書記王占峰2018年6月空降華融，9月正式出任上市公司董事長。此後華融高管曾多次發生變化。