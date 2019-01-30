12月零售銷售值僅升0.1%　政府：短期零售受制於審慎消費

政府統計處公布去年12月份零售消費數據，銷售值為449億元，按年升0.1%，差過預期的升1.4%。扣除其間價格變動後，12月份零售銷貨量按年增長0.2%

而11月份經修訂銷售值按年增長1.4%，即12月份增幅較11月份增長放緩1.3個百分點。全年零售銷售值按年增長8.8%至4,852億元，銷貨數量則上升7.6%。

珠寶首飾等銷售跌近5%

政府指出於在今年12月，珠寶首飾﹑鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年跌4.9%；服裝下跌0.3%；電器及其他未分類耐用消費品下跌15.2%。

百貨公司貨品的銷貨價值按年升4.9%；超級市場貨品升2.4%；藥物及化妝品銷貨價值則上升6.9%；食品、酒類飲品及煙草升1%；其他未分類消費品升9.4%；汽車及汽車零件升8.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升5.8%；燃料升1%；傢具及固定裝置升2.5%；書報、文具及禮品升6.7%；中藥升10.5%；眼鏡店升6.2%。

短期零售銷售將受制審慎消費情緒

政府發言人指出，零售業銷售在去年12月進一步轉弱，以銷貨價值計，與2017年前比較幾乎沒有變動，反映消費情緒審慎。

另外，受全球經濟增長減慢和中美貿易摩擦不確定性影響，短期內零售業銷售表現將繼續受制於審慎的消費情緒，但相信全民就業以及訪港旅客人數持續增長會帶來一些支持。