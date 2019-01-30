恒隆料今年內地租務穩中向好　明年現相當大增長

恒隆地產（0101）早前宣布以過百億人民幣拿下杭州商業地。集團執行董事陳文博表示，在未計及地下面積，項目總樓面面積19.4萬平方米，有意作混合式發展，包括商場、寫字樓和酒店，預計總投資額160億元人民幣，料可於2024年開幕。

集團行政總裁盧韋柏盧韋柏也表示，集團於內地已建成總面積2,400萬平方呎，與未建面積相約，未來繼續努力完成發展土地儲備，持續投入資金。

陳啟宗（右二）指，預計今年內地租務情況穩中向好。（陳嘉碧攝）

貿戰影響無在內地浮現

被問到內地零售業放緩，盧韋柏認為，見到1月零售業勢頭強勁，相信是對奢侈品、高端商場影響不大，反而是不穩定環境下，零售品牌為了穩固生意，會將店舖減少，並集中至中心點，或對旗下商場有利。他又稱面對零售市道改變，正積極增加毛利率、控制成本，加多防守力，以避免置於困境。

集團董事長陳啟宗則稱，內地消費者支出下降，但內地奢侈品消費不跌反升，相信貿易戰影響在中國不止無浮現，見到其增長持續強勁，預計今年內地租務情況穩中向好。

他又指，因應800萬呎商場和寫字樓開幕，預計集團租賃業務在2020年開始將有相當大的增長。

暫不會改變派息政策

對於派息政策，首席財務總監何孝昌表示暫不會改變，集團主要的租務收入和利潤相對平穩，加上未來有新物業落成，帶來新的租金收入和利潤，未來派息將視乎日後租務表現。