阿里第3季按非會計準則溢利約298億元人民幣　增逾1成　優於預期

阿里巴巴公布截至去年12月底現財年第3季業績，若按非美國通用會計準則下，季內阿里巴巴錄得淨利潤為297.97億元（人民幣‧下同），按年增長10.3%。

公司指出，期內股東應佔溢利為330.52億元，按年增加37%；淨利潤增長為309.64億元，按年增加33%。經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（Adjusted EBITDA）為407.08億元，增長13%。

阿里巴巴指出，期內錄得收入為1172.78億元，按年增加41%，其中來自核心商貿業務收入為1028.43億元，增長40%。來自雲計算業務收入增長84%至66.11億元，來自數碼媒體及娛樂業務收入為64.91億元，按年增長20%，來自創新及其他業務收入為13.33億元，增長73%。

核心商貿業務期內錄得Adjusted EBITA為460.79億元，按年增加19.6%，可是其他各項業務，目前仍錄得經調整除稅﹑息及攤銷前虧損，其自數碼媒體及娛樂業務的經調整除稅﹑息及攤銷前虧損，擴大至60.34億元。

公司又指出，季內錄得自由現金流達513.73億元。此外，作為60億美元回購計劃的一部分，截至2019年1月29日，集團已以15.7億美元回購1,086萬股。