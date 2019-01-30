阿里巴巴3大方向撑增長　張勇：新投資需與電商業務具協同效應

阿里巴巴執行副主席蔡崇信於季績電話會議上表示，未來有三大方向支持增長，分別是中產階級消費升級、消費信貸具增長空間和零售業的數字化升級。

首席執行長張勇亦指出，中國經濟面對不確定性，但集團進入農村市場、雲服務和數字媒體與娛樂的三大領域，短期內更會重點關注東南亞市場，以及全球持續擴張等，相信上述舉措將有助抵銷內地經濟放緩。

對於未來投資方向，張勇表示，集團核心電商業務表現非常強勁，故未來投資有較大靈活性，今年將留意投資與阿里核心電商業務產生協同效應的新業務。

張勇表示，集團未來投資有較大靈活性，今年將留意投資與阿里核心電商業務產生協同效應的新業務。（資料圖片）

數字媒體業務對阿里發展非常重要

被問到本地消費服務、數字媒體與娛樂兩大領域的發展，他稱此是阿里用戶的延伸服務，將為其提供由內容到本地服務的全面服務，並認為對阿里的生態系統繁榮發展非常重要。張勇表示，集團將會實行不同政策提高在該兩大領域上的營運效益，保持競爭優勢。

集團首席財務官武衛也稱，數字媒體與娛樂的管理團隊有所轉變，現時策略是和集團其他業務尋求更大的協同效應。蔡崇信補充道，對數字內容並無單獨的KPI指標，相信好的內容會令其他業務價值增加。

阿里巴巴公布截至去年12月底止第三季業績，收入按年增長41%至1,172.78億元（人民幣．下同），按非通用會計準則（non-GAAP）計，期內盈利297.97億元，按年增長10.33%，經調整後每股盈利12.19元，高過市場預期的11.21元。