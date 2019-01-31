【溫多娜手記】滙豐保險Office大翻新　有波篤仲有瑜珈班上

有得畀打工仔「Work Hard Play Hard」嘅Office，又有邊個唔恨？但近年各行各業都要講創意講新潮，一間有得做有得玩嘅Office，已經唔再係創科公司嘅專利。

滙豐作為唔少香港人嘅老細，近年亦都密密翻新寫字樓環境。早前滙豐保險位於大角咀奧運站嘅Office就完成大翻新，唔單止空間夠晒闊落，打工仔竟然仲可以喺收工後即場上瑜伽班！

滙豐保險會定期舉辦不同有益身心健康的課程和活動，如瑜伽、冥想課程和桌上足球比賽等。（滙豐保險提供）

有按摩椅幫員工減減壓

根據滙豐保險介紹，新Office設有唔少畀員工Relax嘅設施，包括按摩椅、桌球枱同埋休憩角落等，返工做到攰攰哋，都可以即刻「叉個電」先再搏殺過。公司仲會定期大搞課程活動，包括瑜伽班、冥想班及桌上足球比賽等。咁搞法，班員工咪隨時放咗工都唔想返屋企？

滙豐保險辦公室設有足球機，員工忙碌工作時有空也可以抒抒壓！（滙豐保險提供）

滙豐保險的開放式辦公室設有按摩椅的休息間。（滙豐保險提供）

滙豐保險的開放式辦公室為員工提供一個輕鬆愉快的工作環境。（滙豐保險提供）

滙豐保險香港行政總裁文德華就話，希望能夠新Office可以幫令員工之間更緊密聯繫同埋愉快工作，最終可以提升整體生產力，仲話新辦公室開張以來，員工嘅自豪感更提升咗22%。

呢位CEO之前曾經自爆自己中意一邊聽歌一邊做嘢，有個咁隨和嘅老細，睇怕一班手足返工都夠晒Relax！