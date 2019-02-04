海航系香港國際建投蝕讓啟德地予會德豐　復牌後插近9%

海航集團旗下香港國際建投（0687）上周五（1日）宣布， 將最後一幅啟德區住宅地以68.89億元，出售予會德豐（0020），賬面蝕約5.5億元。香港國際建投今早復牌低開0.4%後，跌幅急劇擴大，最多曾跌8.78%至2.18元低位。

截至上午9時50分，香港國際建投現仍報2.18元，跌8.78%，成交額達378萬元。

涉逾5萬平方米樓面面積

香港國際建投（0687）上周五開市前宣布停牌，並於晚上宣布出售公司最後一幅啟德地皮予會德豐。該幅地皮為啟德第1L區2號地盤住宅地，地盤面積為9,482平方米，作私人住宅用途，最高可建樓面面積為3.07萬平方米，最高樓面面積為5.12萬平方米。

根據通告，今次地皮購買價為39.12億元，但由於香港國際建投同時將股東貸款轉讓予會德豐，涉29.77億元，故涉資金額合共為68.89億元。公司於2017年3月以74.405億元奪得上述地皮今次交易單計賬面蝕約5.515億元。公告亦指出，截至完成就開發該物業所產生之預計成本；及其他估計相關交易成本及開支估計，目前預期將自交易事項錄得虧損（稅前）約7.4億元。

公司同時發出盈利預警，預料全年盈利將大幅減少，主要由於減值虧損約4.5億元以及2018年下半年授出購股權產生之開支約1.6億元。