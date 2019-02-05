【豬年財運】沈大師預測屬兔最旺　恒指先低後高　豬年料錄正回報

又到農曆新年大年初一，今年己亥年是十二生肖中，最後一個生肖的豬年。股評人與投行為應節，亦利用風水角度，對新一年的大市作出預測，用作參考。 雖然恒指1月已升逾3000點至28000點附近，但訊匯證券行政總裁、人稱「沈大師」的沈振盈仍看淡豬年上半年表現。對風水素有研究的他，預測豬年先低後高，恒指隨時插到落21000點，但其後拗腰反彈，有機會於豬年底見28000至29000點。而投行中信里昂每年均公布風水恒指預測，今年依然看好大市，同樣預測有正回報。其中，兩者均認為屬馬、兔或羊的人士會在新一年有不錯的財運，沈大師更認為屬兔是財運最旺的生肖。

中信里昂料新一年的大市走勢波動，因此宜止蝕，不宜高追。（馬健彰攝）

沈大師料大市上半年仍弱 下半年拗腰反彈

中信里昂相信今年豬年會是水火相沖的一年，多出意料之外，相信走勢較波動，因此宜止蝕，不宜高追。該行又預計，大市5月及6月現明顯升勢，但9月見底，11月再升至全年高位，12月股市再回軟，看好恒指全年以升勢結束。

另一邊廂，沈振盈則指，從風水角度，預計今年的股市高低波幅會好大，「（恒指）上半年還是好差，有可能見底，約莫跌到21000至22000點，下半年可能出現政府的政策轉變，令個市出現比較『人為性』上升。」

雖然沈大師一向都是「大淡友」，但今年不算非常淡。以豬年計，他預測，年末將會錄得正回報，但不要期望抽升太多，對應恒指現價在28000點附近，最多只有1000點升幅。

沈大師指，今年最旺是水元素，亦即是貿易及零售股份，但要下半年才開始浮現「水」運。（鄭子峰攝）

中信睇好火元素股票 沈大師則看好水元素

以五行來看，兩者看法各有不同。中信里昂預計，全年火燒不停，屬火的科技股或者有不錯表現，但夏季疲軟。而電信、石油副產品以及公用事業股亦有不錯表現。相反，由於火克制金，火走強之下，金難免面臨弱勢，屬金的金融、機械及銀行股未必有運行。該行指，投資者宜減少主動出擊，以免產生重大損失，預計銀行業監管將收緊。

沈大師又指，雖然火元素今年當旺，但最旺是水元素，亦即是貿易及零售股份，但相信「水」運要到下半年才開始浮現。最差則是木元素的股票，亦即是紙張、木材類股票。

中信里昂分析員蘇敬培指，風水預測只是參考，建議投資者做投資決策前，應參考其他行業和市場報告。（馬健彰攝）

沈大師與中信均認為馬、兔及羊有財運

至於財運方面，沈大師與中信里昂的看法十分相似，12生肖中，兩者皆認為屬馬、兔或羊的人士將在新一年有更好財運。其中，中信里昂認為屬馬的人，在整個豬年最有財運。不過，沈大師則認為屬兔是最旺的生肖。

值得一提的是，中信里昂去年狗年預測就未算十分準確，該行原本估計狗年期間，恒指會錄得正回報，但可惜恒指遇上熊市，去年全年大跌逾14%。該行分析員蘇敬培亦提到，風水預測大市只是其中一個參考選項，建議投資者在做投資決策之前，參考該行發布的行業和市場報告。