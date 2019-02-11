官媒料中國今年經濟增速落至6.3%左右　指必須迎難而上

官媒就中國今年經濟增長作出最新預測。新華社旗下《經濟參考報》發表文章稱，展望2019年，考慮到年初以來國內外經濟仍然走弱，各類機構也普遍下調了未來經濟增長預期。不難判斷，今年中國經濟將繼續承壓，保守估計全年累計增速將落至6.3%左右，當季增速則有可能探至6%。

文章指出，美歐經濟再弱，全球經濟復蘇步伐放緩。時至今年2月，歐盟、英國、澳大利亞紛紛下調未來經濟增速預期，其中2019年的下修幅度均在0.5個百分點以上。而透過表徵經濟景氣度的製造業PMI，年初以來包括美國、歐元區、日本等主要經濟體均表現欠佳。

另一方面，簡單統計發現，已經開完2019年地方「兩會」的30個省市中，有22個省市下調GDP增長目標(還有4省持平、4省上調)，30省平均調低了0.4個百分點，最大下調幅度為1.5個百分點，並有10餘省將目標增速調至6%左右。與此同時，2019年1月中國製造業PMI為49.5%，連續2個月低於榮枯線。

文章並總結道，毫無疑問，今年擺在面前的問題和挑戰依舊不少，但必須迎難而上，政策應穩字當頭、牢守底線、保持定力，全力保持經濟持續健康發展和社會大局穩定，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。