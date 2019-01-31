上投摩根料內地經濟增長放緩至6.3%　或降準3至4次

國務院副總理劉鶴現正訪美展開貿易談判，市場關注雙方能否於3月1日限期前達成協議。上投摩根資產管理預料，直言中美昇係為今年中國經濟最大的不確定因素。

料中美分歧難以驟然解決

上投摩根資深基金經理鍾維倫認為，中美關稅措施的衝擊自去年第3季起浮現，今次兩國有望達成一定共識，但雙方分歧屬結構性，不可能於短期內完全解決，中美關係將繼續是中國經濟的最大不確定性。

鍾維倫又指出，中央雖然計劃以減稅提振經濟，但由於房地產調控措施鬆綁步伐成疑，減稅對民間投資的刺激作用有限，而基建投資對拉動GDP的效用亦較慢。他預期今年內地經濟增長將放緩至6.3%。

至於貨幣政策，他估計人行今年將會採取較具針對性措施，將資金注入特定行業，但其傳導過程亦會因而較漫長，預料人行全年將再降準3至4次。

上投摩根資深投資經理兼港股研究總監張啓廉（圖左）表示，較看好中港地產股表現，因其估值低廉、息口吸引（文顥宗攝）。

恒指上半年或攻29000點

踏入2019年，港股表現顯着反彈，惟上投摩根資深投資經理兼港股研究總監張啓廉預料，恒指大幅上升的機會有限，主要由於中國經濟仍將受壓，估計恒指將於上半年挑戰29000點關口，下半年將要視乎內地刺激政策的實際效用。

張啓廉又指，較看好中港地產股表現，其中本港地產股估值低廉、息口吸引，加上美國息口見頂有利樓價回穩，均利好其表現；內房股則受惠於行業整合、派息穩定等因素。至於較不看好的板塊，他認為由於智能手機技術難有突破，將對手機零件商的毛利造成壓力，不看好相關股份表現。