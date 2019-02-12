美國iPhone用戶平均移動程式花費79美元　遊戲類增幅竟不及.....

近期有多個報告均指出，蘋果旗下的iPhone產品出貨量或銷量下跌，其中IDC最新發表的報告更指出，在去年第4季，iPhone在內地出貨量下跌近兩成。 iPhone銷量下跌產生的負面影響，已在蘋果截至去年12月29日的季績中反映。不過在期內蘋果來自服務收入卻有19%增長，收入增至109億元（美元‧下同），佔該季度總收入12.9%。為何蘋果在iPhone銷量下跌情況下，服務收入卻可以錄得近兩成增長？移動應用程式數據分析公司Sensor Tower的報告，或許可以提供部份答案。

去年美國iPhone用戶 移動程式花費增36%

該公司發表的最新報告指出，去年在美國，每一部iPhone於App Store內，可為移動程式開發商，產生79元與移動程式相關的收入，按年增長36%，增長速度明顯較2017年的23%加快。用另一個角度來看，即iPhone用戶去年平均在移動應用程式花費79元。

那麼用戶花費最多在哪一個範圍？不就是遊戲。原來去年平均每名iPhone用戶在遊戲花費達44元，佔去年整體用於移動程式的支出達56%，而花費金額亦按年增加22%。

去年每名美國iPhone用戶，用於移動程式金額為79美元。（視覺中國）

音樂及社交網絡移動程式花費增22%

雖然遊戲是用戶花費最多的範疇，但是增幅只能與音樂及社交網絡的花費看齊。去年用戶花費增幅最大的範疇，為與消閒有關的程式，增幅達到86%，惟金額只有3.9元，還及不上遊戲花費的1成。

與娛樂相關的消費增長亦有82%，增速僅次於消閒有關範疇，實際花費金額為8元，為遊戲以外支出最高的範疇。至於健康與健身相關移動程式的支出，亦2.7元，增幅為75%。

縱使iPhone銷售收入下降，但是蘋果於去年12月29日止的季度，服務業務收入卻錄得19%增長。（路透社）

蘋果力谷開發商推具閱訂服務程式

娛樂﹑消閒等移動程式有何共通點？就是用戶會進行訂閱，即用戶會按時再消費。這正是蘋果近年不斷鼓勵移動程式開發商，推出具有訂閱功能的移動程式的成果。加上蘋果旗下亦有多項移動程式，相信有助解釋到該公司為何能在硬件銷售下降之時，服務收入仍可以保持雙位數增長。