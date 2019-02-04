iPhone XR 減價後大受歡迎、銷量逆市大升超過 80 ％？！

【iPhone XR 減價】早前 Apple 方面承認在部份市場推出的 iPhone 訂價過高，隨後又即時在幾個市場宣布降價，雖然香港市場沒有受惠，但鄰近的中國大陸市場卻是獲得減價的市場之一，而據說，今次 Apple 的減價行動的確湊效，在中國市場全線 iPhone 的銷量皆有回升跡象，而當中 iPhone XR 更錄得近 80％ 的增長！？

Apple iPhone XR、XS 系列在 1 月 11 日左右起於國內的網購平台如天貓、蘇寧、京東等開始降價。

根據蘇寧方面公布的資料，由減價起至 1 月 30 日期間，不論是瀏覽量還是成交量都錄得爆升，其中較為平價的 iPhone 8、iPhone XR 最受買家歡迎；在這段時間，單計蘇寧易購平台，Apple 產品的平均銷量較早前提升了 83％。

截圖自蘇寧易購的 iPhone XR 購買頁面

從各大網購平台所見，iPhone XR 目前的最低售價為 5400 人民幣左右，比 Apple 網店的官方售價減了近 1000 人民幣，減幅超過 15％，遲買數月就來了個八五折，換算港幣售價為 $6280 左右，比起香港的官方定價還要更低，難怪內地市場反應如此之大。

資料來源：CNBeta